As estreias no cinema e canais de streaming

The Color Purple

Warner Bros

O musical "The Color Purple" estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro. A reimaginação musical do livro homônimo de Alice Walker fala sobre as lutas ao longo da vida de uma mulher negra que vivia no sul dos Estados Unidos durante o início dos anos 1900. Dirigido por Blitz Bazawule, no elenco estão Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, entre outros. O roteiro adaptado foi escrito por Marcus Gardley. O longa tem uma cinematografia impecável e com certeza vai ser indicado a vários prêmios.

The Iron Claw

A24

O drama biográfico sobre a família Von Erich, "The Iron Claw", entra em cartaz no dia 22 de dezembro. O longa acompanha a dinastia de luta livre dos Von Erich. A família comemorou grandes sucessos nos esportes de espetáculo, mas também sofreu grandes derrotas. Três dos filhos do patriarca Jack cometeram suicídio durante suas carreiras...No elenco estão Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Holt McCallany, Maura Tierney, Lily James, entre outros. A direção é de Sean Durkin, que também escreveu o roteiro. Zac Efron entrega uma performance incrível.

American Fiction

Amazon/MGM/Orion

Também estreando no dia 22 de dezembro, a comédia dramática "American Fiction". O longa acompanha o autor Thelonious "Monk" Ellison que fica irritado depois que um de seus trabalhos não foi aceito pelas editoras e sua carreira parece estar estagnada pois sua obra não é considerada "negra o suficiente". Ao perceber o tipo de conteúdo que o público está interessado, Monk decide escrever um romance satírico usando um pseudônimo na intenção de expor as hipocrisias do mundo editorial. No elenco estão Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, Erika Alexander, John Ortiz, Adam Brody, entre outros. A direção e o roteiro adaptado foram feitos por Cord Jefferson. Vale a pena assistir!

Ferrari

Neon

A cinebiografia do poderoso empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari também chega às telonas no dia 25 de dezembro. "Ferrari" mostra como Ferrari e sua família revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de Fórmula 1. Selecionado para o Festival de Veneza de 2023, o longa foi dirigido por Michael Mann e estrelado por Adam Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Jack O'Connell, Patrick Dempsey e o brasileiro Gabriel Leone.

The Boys in the Boat

Searchlight Pictures

O drama esportivo "The Boys in the Boat" também estreia no dia de Natal. Dirigido por George Clooney, o longa acompanha a inspiradora história da equipe de remo da Universidade de Washington, conhecida por conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de 1936. Ambientada na década de 1930, a equipe precisa se manter estável e focada, enquanto cada membro precisa lidar com as consequências do início da Grande Depressão em suas vidas. No elenco estão Joel Edgerton, Callum Turner, Hadley Robinson, Courtney Henggeler, entre outros.

Wonka

Warner Bros.

Já está em cartaz a aventura fantástica 'Wonka". O longa segue as primeiras aventuras do excêntrico Willy Wonka, interpretado aqui por Timotheé Chalamet, antes da famosa história na Fantástica Fábrica de Chocolate. A direção é de Paul King, que também escreveu o roteiro com Simon Farnaby.