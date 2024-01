O que assistir nas telonas e nas telinhas no final de semana! - Feliz Ano Novo!

Mean Girls

Paramount Pictures

Chega às telonas, na sexta-feira, dia 12 de janeiro, a comédia musical "Mean Girls". Inspirado no Mean Girls de 2004. O longa acompanha a tradicional história da adolescente Cady Heron, que acaba de se mudar da África do Sul para os Estados Unidos. Tendo que enfrentar dificuldades para se adaptar a um novo país e, principalmente, a um novo colégio, Cady acaba conhecendo o grupo das garotas mais populares do local. Mas, ao se apaixonar pelo garoto errado, ela acaba desencadeando uma série de situações que fogem do controle de todos. No elenco estão Angourie Rice, Renée Rapp, Tina Fey, Busy Phillips, entre outros. O roteiro foi escrito por Tina Fey e o longa foi dirigido por Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.

The Beekeeper

Amazon MGM Studios

Estreia nos cinemas, no dia 12 de janeiro, o novo filme de ação "The Beekeeper", com o ator Jason Statham. Adam Clay é um ex-agente de uma organização clandestina chamada Beekeepers, que mantém uma vida simples entre civis. Quando uma pessoa amada é assassinada, ele sai em uma busca frenética por vingança, onde é capaz de qualquer coisa para localizar os culpados, até mesmo envolvendo governos e as instituições mais influentes do mundo em sua mira. Também estão no elenco Josh Hutcherson, Phylicia Rashad, Emmy Raver-Lampman e Jeremy Irons. Dirigido por David Ayer.

Lift

Netflix

A comédia de ação "Lift", com o ator Kevin Hart, estreia na Netflix no dia 12 de janeiro. O longa segue um grupo de criminosos internacionais liderado por Cyrus e contratados por sua ex-namorada, Abby, uma agente federal, para que cumpram uma missão ambiciosa: roubar meio bilhão de dólares em barras de ouro que estão sendo transportadas em um Boeing 777, que parte de Londres rumo a Zurique, e eles devem roubá-la em pleno vôo. Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio e Jean Reno também estão no elenco. "Lift" foi escrito por Daniel Kunka e dirigido por F. Gary Gray.

Echos

Disney/Marvel

Já está disponível nas plataformas digitais Disney e Hulu, a nova série "Echo". "Echo" acompanhamos a heroína Maya López, interpretada por Alaqua Cox. Mestre em artes marciais e surda, ela é capaz de replicar perfeitamente os movimentos de uma pessoa. Também estão no elenco Vincent D'Onofrio, Graham Greene, Charlie Cox, entre outros.

The Night They Came Home

Lionsgate

O ator Danny Trejo interpreta Digger em "The Night They Came Home", um faroeste repleto de ação, baseado na onda de crimes selvagens da gangue de Rufus Buck, bandidos nativos americanos empenhados em vingança. Também estão no elenco Brian Austin Green, Charlie Townsend, Tim Abell, entre outros. A direção é de Paul G. Volk. "The Night They Came Home" entra em cartaz nos cinemas e fica disponível no VOD e digital no dia 12 de janeiro.