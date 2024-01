Estreia nas telonas e nas telinhas

Miller's Girl

Lionsgate

O drama "Miller's Girl" com a atriz Jenna Ortega entra em cartaz nos cinemas no dia 26 de janeiro. O longa acompanha uma jovem talentosa escritora que embarca em uma odisseia criativa quando seu professor lhe atribui um projeto que os envolve em uma complexa trama. À medida que os limites se confundem e as suas vidas se entrelaçam, o professor e a sua protegida devem confrontar o seu eu mais sombrio. Também estão no elenco Martin Freeman, Gideon Adlon, Dagmara Domi?czyk e Bashir Salahuddin. A direção é de Jade Halley Bartlett, que também assina o roteiro.

American Star

IFC Films

Também chegando nas salas de cinema, no dia 26 de janeiro, o suspense "American Star", com o ator Ian McShane. O filme segue um experiente assassino que está na sua missão final na ilha de Fuerteventura; ele precisa matar um homem que nunca conheceu. Quando seu alvo se atrasa, ele se vê atraído pela ilha, pelas pessoas e por um naufrágio fantasmagórico. Além de McShane, estão no elenco Nora Arnezeder, Oscar Coleman e Thomas Kretschmann. A direção é de Gonzalo López-Gallego. O roteiro foi escrito por Nacho Faerna.

The UnderDoggs

Prime Video

O novo filme "The UnderDoggs" com o ator e cantor Snoop Dogg chega à plataforma digital Prime Video, no dia 26 de janeiro. No filme, Snoop Dogg interpreta Jaycen "Two Js" Jennings, um aposentado jogador de futebol americano profissional que vê seu status de grande astro decair. As coisas tomam um novo rumo quando é indiciado a prestar serviços comunitários como treinador de um péssimo time de futebol, lhe mostrando uma nova chance de recuperar sua prestigiada vida. Também estão no elenco George Lopez, Tika Sumpter, Kal Penn e Mike Epps. A direção foi feita por Charles Stone III.

Griselda

Netflix

"Griselda" é a nova série da Netflix que fica disponível na plataforma no dia 25 de janeiro. Baseado na vida da infame traficante colombiana, a série acompanha a história de Griselda Blanco uma poderosa chefe do narcotráfico conhecida por suas atitudes violentas e impiedosas. Blanco foi responsável por mais de duzentos homicídios enquanto comandava as operações de transporte de drogas entre a Colômbia e Miami e se tornou a primeira mulher criminosa a ficar bilionária. No elenco estão Sofía Vergara, Alberto Guerra, Christian Tappan, Vanessa Ferlit, entre outros.

Masters of the Air

Apple TV

A nova série "Masters of the Air" da Apple TV (Apple TV Plus), fica disponível a partir do dia 26 de janeiro. Produzida por Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, a minissérie histórica acompanha os desafios e a intimidade do esquadrão da Aeronáutica Americana (100º Grupo de Bombardeio), conhecido como o Centésimo Sangrento, que tem a missão de bombardear as forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A série é baseada no livro homônimo de Donald L. Miller. No elenco estão Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Anthony Boyle, entre outros.