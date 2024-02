Lançamentos da semana

Perfect Days

NEON

O drama japonês "Perfect Days", indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, já está em cartaz nos cinemas. Dirigido pelo aclamado diretor alemão Wim Wenders, o longa acompanha a história de Hirayama, um homem que limpa banheiros em Tóquio. Sua vida é revelada ao espectador através da música que ouve, dos livros que lê e das fotos que tira das árvores. O longa explora temas como a solidão, fuga e busca de sentido na vida moderna. No elenco estão Kôji Yakusho, Aoi Yamada, Tokio Emoto, entre outros. Wenders coescreveu com Takuma Takasaki.

The Taste of Things

IFC Films

O drama francês "The Taste of Things" estreia em Los Angeles e Nova York no dia 9 de fevereiro e expande para o circuito nacional em 14 de fevereiro. O longa conta a história de Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, com quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. No elenco estão Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger, entre outros. A direção é de Tran Anh Hung.

Lisa Frankenstein

Focus Features

A comédia romântica "Lisa Frankenstein" estreia nos cinemas na sexta-feira, 9 de fevereiro. Em 1989, uma garota nada popular do ensino médio chamada Lisa (Kathryn Newton) acaba reanimando acidentalmente um belo cadáver vitoriano (Cole Sprouse) durante uma tempestade. Ela o reconstrói no homem de seus sonhos, utilizando a cama de bronzeamento quebrada em sua garagem e juntos, eles embarcam em uma jornada assassina em busca de sua própria felicidade. O longa foi dirigido por Zelda Williams com o roteiro de Diablo Cody.

Bob Marley: One Love

Paramount Pictures

"Bob Marley: One Love" entra em cartaz no dia 14 de fevereiro. O filme biográfico, dirigido por Reinaldo Marcus Green, conta a história de Robert Nesta, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram. No elenco estão Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Michael Gandolfini, entre outros.

Marmalade

Brainstorn Media Signature

A comédia dramática "Marmalade", que marca a estreia do ator Keir O'Donnell na direção, entra em cartaz nos cinemas no dia 9 de fevereiro. O longa, que também fica disponível no vídeo on demand, segue Baron (Joe Keery), recentemente preso, que faz amizade com seu colega de cela Otis (Aldis Hodge). Enquanto os dois traçam um plano de fuga juntos, Baron relembra a história de como conheceu Marmalade (Camila Morrone), o amor de sua vida, e seu esquema no estilo "Bonnie e Clyde" para roubar um banco e ter a vida que sempre sonharam. O'Donnell também escreveu o roteiro.