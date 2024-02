Estreias da semana nas telonas e streaming

Io Capitano

Pathé International

O drama italiano "Io Capitano", indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, entra em cartaz nos cinemas no dia 23 de fevereiro. O longa acompanha a jornada dois primos Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall). Em uma épica aventura, os dois decidem deixar Dakar, no Senegal, e partir rumo à Europa, enfrentando uma série de desafios do deserto, do mar e da própria essência humana. "Io Capitano" foi escrito e dirigido por Matteo Garrone, que ganhou o prêmio de melhor diretor no festival de Veneza.

Drive-Away Dolls

Focus Features

Também chegando nos cinemas no dia 23 de fevereiro, a comédia de ação "Drive-Away Dolls". O longa segue as amigas Jamie e Marian. Enquanto Jamie está sofrendo após o término do relacionamento, Marian precisa muito de um tempo para relaxar - elas decidem, então, partir em uma viagem para Tallahassee, na esperança de que os novos ares ajudem as duas com suas frustrações. Porém, o passeio toma um rumo completamente inesperado quando as duas acabam cruzando com um grupo de criminosos no caminho. No elenco estão Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Pedro Pascal, Matt Damon, Colman Domingo, Beanie Feldstein, Annie Gonzalez, entre outros. A direção é de Ethan Cohen; ele também escreveu o roteiro com Tricia Cooke.

Ordinary Angels

Lionsgate

Estreia na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, o drama "Ordinary Angels", com a atriz Hilary Swank. Inspirado na incrível história real de uma cabeleireira que, sozinha, reúne uma comunidade inteira para ajudar um pai viúvo a salvar a vida de sua filha gravemente doente. Também estão no elenco Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, entre outros. A direção é de Jon Gunn. O roteiro foi escrito por Kelly Fremon Craig e Meg Tilly.

Pepe Serna: Life Is Art

Corpus Christi Bay Prod.

A vida do lendário ator de Hollywood e artista conhecido internacionalmente Pepe Serna é revelada no documentário "Pepe Serna: Life Is Art", dirigido por Luis Reyes que já está disponível nas plataformas digitais. Contado pelo próprio Serna, o documentário segue sua longa carreira de ator e vida artística e oferece aos espectadores uma rara oportunidade de descobrir fatos inéditos e desconhecidos da jornada do ator, que interpretou personagens inesquecíveis como Angel em 'Scarface' (1983) e mais recentemente como Abuelito em 'Flamin' Hot'.