Lançamentos da semana nas telonas

Dune: Part Two

Warner Bros.

E a segunda parte de "Dune", dirigido por Dennis Villeneuve, já está em cartaz nos cinemas de todo o mundo. Nessa monumental adaptação, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani (Zendaya) e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual, mística e marcial se inicia. Para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou, Paul vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele poderá guiar a humanidade para um futuro promissor. Também estão no elenco Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Christopher Walken, Javier Bardem, Austin Butler, entre outros. Villeneuve também adaptou o roteiro ao lado de Jon Spaihts. O longa é baseado no livro de Frank Herbert.

Kung Fu Panda 4

Dreamworks/Universal Pictures

A animação "Kung Fu Panda 4" estreia nas salas de cinemas na sexta-feira, dia 8 de março. Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. Mas, ele também precisa encontrar e treinar alguém para ocupar seu lugar como Dragão Guerreiro. Antes de assumir a honrada posição, ele encontra Zhen, uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a Camaleoa, uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual. No elenco de vozes estão Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, James Hong, entre outros.

Love Lies Bleeding

A24

O drama "Love Lies Bleeding", com a atriz Kristen Stewart, também entra em cartaz no dia 8 de março. O longa acompanha a reclusa gerente de academia Lou que acaba se apaixonando por Jackie, uma ambiciosa fisiculturista que viaja da cidade até Las Vegas em busca de seu sonho. Mas o amor entre elas desencadeia a violência, puxando-as profundamente para a teia da família criminosa de Lou, resultando em um romance cheio de ego e desejos. Também estão no elenco Katy O'Brian, Ed Harris, Anna Baryshnikov, Dave Franco, Jena Malone, entre outros. A direção ficou a cargo de Rose Glass que também escreveu o roteiro com Weronika Tofilska.

Imaginar

Lionsgate

O longa de terror "Imaginary" entra em cartaz na sexta-feira, dia 8 de março. Jessica, interpretada por DeWanda Wise, decide retornar com sua família para a casa onde cresceu e criou boas memórias. Logo quando chegam ao local, sua enteada mais jovem Alice, papel de Pyper Braun, fica apegada a Chauncey, um ursinho de pelúcia que ela encontra no porão. Apesar da interação parecer divertida no início, não demora muito para as coisas ficarem sinistras, descobrindo que o amigo imaginário que Jessica abandonou é muito real e infeliz por ter ficado lá sozinho. Tom Payne, Taegen Burns, Betty Buckley e Veronica Falcón também estão no elenco. A direção é de Jeff Wadlow.