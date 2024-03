Entrevista com o ator Pepe Serna

A vida do lendário ator de Hollywood e artista conhecido internacionalmente Pepe Serna é revelada no documentário "Pepe Serna: Life Is Art", dirigido por Luis Reyes que já está disponível nas plataformas digitais.

Contado pelo próprio Serna, o documentário segue sua longa carreira de ator e vida artística e oferece aos espectadores uma rara oportunidade de descobrir fatos inéditos e desconhecidos da jornada do ator, que interpretou personagens inesquecíveis como Angel em 'Scarface' de 1983 e mais recentemente como Abuelito em 'Flamin' Hot' de 2023.

Eu tive a oportunidade de entrevistar, virtualmente, esse talentoso ator sobre o documentário, a carreira em Hollywood, seu livro e muito mais. Pepe adora o filme brasileiro 'Bye Bye Brazil' de 1980, drama escrito e dirigido por Caros Diegues e protagonizado por Joé Wilker e Betty Faria.

Confira o vídeo da entrevista, em inglês, a seguir: