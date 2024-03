Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

Ghostbusters: Frozen Empire

Sony Pictures

Estreia na sexta-feira, dia 22 de março, mais um filme da franquia de sucesso 'Ghostbusters': "Ghostbusters: Frozen Empire". Na sequência, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultrassecreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um antigo artefato libera uma grande força do mal, as duas gerações unem forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda era do gelo. A direção ficou por conta de Gil Kenan, que também escreveu o roteiro com Jason Reitman e Ivan Reitman. No elenco estão Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Finn Wolfhard, Ernie Hudson, entre outros.

Problemista

A24

A comédia "Problemista", escrita, dirigida e atuada por Julio Torres, expande para o circuito nacional no dia 22 de março. O longa acompanha Alejandro, um aspirante a designer de brinquedos de El Salvador, que luta para dar vida às suas ideias incomuns em Nova York. À medida que o tempo do seu visto de trabalho se esgota, um emprego como assistente de uma artista marginalizada do mundo da arte que se torna a sua única esperança de permanecer no país. No elenco estão Tilda Swinton, RZA, Catalina Saavedra e a narração é de Isabella Rossellini.

Immaculate

NEON

O filme de terror "Immaculate" também entra em cartaz na sexta-feira, 22. Cecilia, uma jovem religiosa, é calorosamente recebida em um ilustre convento no interior italiano. Mas logo, a devota mulher de fé percebe que seu novo lar abriga segredos sombrios e terríveis. Após uma gravidez misteriosa, ela é atormentada por forças perversas, enquanto confronta os segredos e horrores do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo. No elenco estão Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Álvaro Morte, entre outros. Na direção: Michael Mohan. Roteiro de Andrew Lobel.

3 Body Problem

Netflix

A adaptação da trilogia de livros homônimos, "3 Body Problem", do autor Cixin Lin, chega a Netflix no dia 21 de março. A série é produzida pela Netflix, com os criadores de 'Game of Thrones', se passa na China em meio à sua Revolução Cultural, ao final dos anos de 1960. Com um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros que decidem realizar um projeto para se comunicar com possíveis vidas fora da Terra, a decisão tomada por eles repercute na humanidade após cinquenta anos, ameaçando-a por forças desconhecidas. Agora, eles terão que sobreviver a uma visita inesperada enquanto cientistas do tempo presente tentam desvendar os segredos e mistérios do projeto realizado anos atrás. No elenco estão Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.