CRÍTICA: "Problemista" é Engraçado & Colorido

A comédia “Problemista”, escrita, dirigida e atuada por Julio Torres, já está em cartaz em algumas salas de cinema do pais e expande para o circuito nacional no dia 22 de março.

O longa acompanha Alejandro, filho de Dolores e um aspirante a designer de brinquedos de El Salvador, que luta para dar vida às suas ideias incomuns em Nova York. À medida que o tempo do seu visto de trabalho se esgota, um emprego como assistente de uma artista marginalizada do mundo da arte que se torna a sua única esperança de permanecer no país.

Para sobreviver, Alejandro trabalha para uma empresa que cuida dos restos mortais congelados de Bobby (RZA), um famoso artista que so pintava ovos. Mas, Alejandro é demitido após um acidente e ele tem 30 dias para encontrar outro emprego e um patrocinador de visto ou ir de volta para o seu pais. Alejandro acaba indo trabalhar com a viúva louca de Bobby, Elizabeth (Tilda Swinton), uma ex-crítica de arte com um nível de agressividade bem alta.

Julio Torres, que já foi escritor do Saturday Night Live, escreve um roteiro maravilhoso, mas bizarro. Ele propositalmente faz Alejandro falar de uma forma que revela que, embora tenha domínio da língua inglesa, nem sempre entende a terminologia.

O roteiro também mostra Elizabeth fazendo discursos bem pensados que nos fazem pensar se foram escritos dessa forma ou se Tilda Swinton os improvisou. De qualquer forma, os diálogos são fantásticos e fazem Elizabeth parecer maluca e completamente sã ao mesmo tempo.

Julio Torres interpreta Alejandro como um indivíduo socialmente desajeitado e inseguro, o que serve para aumentar o absurdo do comportamento de sua personagem. Juntos, Swinton e Torres formam a equipe perfeita para esta história incomum.

Com uma equipe técnica é excelente, com o cinematógrafo e figurinista, Kendall Anderson e Catherine George, respectivamente, eles entenderam a peculiaridade que Julio buscava, o que pode ser facilmente visto nas escolhas do figurino e nos cenários.

Por mais estranho que o “Problemista” seja, existem temas subjacentes que deixam o público esperançoso sobre o futuro de Alejandro. E por mais injusto e incomum que seja o enredo, há algumas verdades por trás dos imigrantes que estão no país com visto de trabalho e como ‘o sistema’ funciona contra aqueles que não nasceram aqui. Independentemente da opinião de alguém sobre os imigrantes e o funcionamento interno do governo dos Estados Unidos, não se pode negar, depois de assistir a este filme, que há uma grande necessidade de mudança.



No elenco estão Tilda Swinton, RZA, Catalina Saavedra, Laith Nakli, Greta Lee, entre outros, e a narração é de Isabella Rossellini.