As estreias no cinema e canais de streaming

Monkey Man

Universal Pictures

Estreia na salas de cinema de todo o país, no dia 5 de abril, o filme de ação e suspense "Monkey Man". Quando um jovem rapaz sai da prisão e se depara com um mundo moralmente abalado, o ex-detento pode tomar atitudes que comprometerão sua vida. O longa marca a estreia do ator Dev Patel na cadeira de diretor. Patel também está no elenco ao lado de Sharlto Copley, Sikandar Kher, Pitobash, entre outros.

The First Omen

20th Century Studios

Também chegando as telas grandes no dia 5 de abril o filme de terror "The First Omen". O prelúdio do clássico A Profecia de 1976, acompanha uma jovem americana que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja. Mas durante esse processo ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua fé e acaba descobrindo uma conspiração tenebrosa que espera trazer à tona o mal encarnado, o chamado anticristo. No elenco estão a atriz brasileira Sônia Braga, Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Maria Cabarello, entre outros. Na direção, Arkasha Stevenson. O roteiro foi escrito por Stevenson, Tim Smith e Keith Thomas.

Housekeeping for Beginnners

Focus Features

Entra em cartaz em algumas salas de cinema no dia 5 de abril, o drama "Housekeeping for Beginners". Apesar de nunca ter aspirado ser mãe, Dita se vê obrigada a criar as duas filhas da sua namorada que acabou de falecer. À medida que as suas vontades individuais entram em conflito, uma história comovente se desenrola sobre a luta de uma família improvável para permanecer unida. O longa foi escrito e dirigido por Goran Stolevski. No elenco estão Anamaria Marinca, Mia Mustafi, Alina Serbam, Samson Selim, entre outros.

Música

Prime Video

A comédia romântica "Música" já está disponível na plataforma digital Prime Vídeo. Uma história de amor sobre a maioridade que segue um aspirante a criador com sinestesia, que deve enfrentar um futuro incerto, enquanto navega pelas pressões do amor, da família e de sua cultura brasileira em Newark, Nova Jersey. Escrito e dirigida pelo músico, ator e diretor Rudy Mancuso, o filme aborda a experiência dos brasileiros que nasceram aqui nos Estados Unidos. No elenco estão Camila Mendes, Francesca Reale, Maria Mancuso, Bianca Comparato, Bia Borinn, entre outros.