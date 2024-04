Lançamentos da semana

Abigail

Universal Studios

Estreia na sexta-feira, dia 19 de abril, o filme de terror "Abigail". O longa acompanha um grupo de criminosos que são contratados para sequestrar Abigail, uma bailarina de doze anos, que também é filha de um dos mais poderosos homens do submundo. Precisando "cuidar" da garota por uma noite enquanto aguardam o dinheiro do resgate, o grupo descobre da pior forma que não há nada de normal e fofo na garotinha. No elenco estão Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, Kevin Durand, Will Catlett, entre outros. A direção ficou a cargo de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet. O roteiro foi escrito por Guy Busick e Stephen Shields.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Lionsgate

Também entra em cartaz nos cinemas no dia 19 de abril, o novo filme ação de Guy Ritchie: "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Militares britânicos recrutam um pequeno grupo de soldados altamente qualificados para atacar as forças nazistas atrás das linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é o segundo filme que Guy Ritchie e Henry Cavill trabalham juntos. Também estão no elenco Eiza González, Alan Ritchson, Babs Olusanmokun, Cary Elwes, Henry Golding, o ator brasileiro Henry Zaga, entre outros. O roteiro foi escrito por Paul Tamazy, Eric Johnson e Arash Amel.

Under the Bridge

Hulu

Os dois primeiros episódios da nova série "Under the Bridge" já estão disponíveis na plataforma digital Hulu. A série é baseada no livro da aclamada autora Rebecca Godfrey sobre a história real que aconteceu em 1997. de Reena Virk (Vritika Gupta), de 14 anos, que foi se juntar a amigos em uma festa e nunca mais voltou para casa. Através dos olhos de Godfrey (Riley Keough) e de um policial local (Lily Gladstone), a série nos leva ao mundo oculto das jovens acusadas do assassinato - revelando verdades surpreendentes sobre o improvável assassino. Também estão no elenco Chloe Guidry, Javon "Wanna" Walton, Izzy G., Aiyana Goodfellow, Ezra Faroque Khan, Archie Panjabi, entre outros.

The Spiderwick Chronicles

The Roku Channel

Os oitos episódios da nova série "The Spiderwick Chronicles" estreia no The Roku Channel no dia 19 de abril. Baseada na popular série de livros de Tony DiTerlizzi e Holly Black, a série acompanha Helen e seus filhos, os gêmeos de 15 anos, Jared e Simon, e sua irmã Mallory, que mudam para a casa da família: Spiderwick. Jared descobre um bicho papão e percebe que criaturas mágicas são reais! A única que acredita nele é sua tia-avó Lucinda, que implora a Jared que encontre as páginas do guia de campo de seu pai sobre criaturas mágicas e as proteja do ogro assassino Mulgarath. No elenco estão Christian Slater, Noah Cottrell, Joy Bryant, Lyon Daniels, Mychala Lee, Jack Dylan Grazer e Alyvia Alyn Lind.