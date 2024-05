As estreias no cinema e canais de streaming

Kingdom of the Planet of the Apes

20th Century Studios

Mais um filme da franquia 'Planeta dos Macacos', uma das maiores e de grande sucesso, entra em cartaz no dia 10 de maio. "Kingdom of the Planet of the Apes" dá um salto no tempo após a conclusão do último filme 'War of the Planet of the Apes'. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos. No elenco estão Freya Allan, Kevin Durand, Owe negue, Peter Macon, Sara Wiseman, entre outro. O longa foi dirigido por Wes Ball. Roteiro escrito por Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver.

Dark Matter

Apple TV

Já está disponível desde o dia 8 de maio dois episódios da nova série de ficção cientifica da Apple TV (Apple TV Plus), Dark Matter, com a atriz brasileira Alice Braga. Baseado no best-seller de Blake Crouch, a série acompanha a história de Jason Dessen, um homem comum que aparenta ter a vida perfeita em Chicago, com sua esposa Daniela e seu filho Charlie, além de um emprego bem-sucedido como especialista em astrofísica, com um estudo sobre a matéria escura, um dos principais mistérios da física moderna. Um dia, ao voltar para casa, é abruptamente retirado de sua rotina quando é sequestrado por uma versão alternativa de si mesmo e jogado em uma realidade paralela de sua vida. Preso em uma versão que não conhece de sua existência ao lado de Amanda, que afirma ser sua esposa, ele tenta retornar para sua família, mas para isso precisará passar por diferentes mundos, experimentando cenários alucinantes de situações que poderia ter vivido. Em uma jornada angustiante, ele luta contra o tempo e sua própria mente para salvar esposa e filho de um perigoso inimigo: ele mesmo. Também estão no elenco Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Oakes Fegley, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, entre outros. Novos episódios fichara disponíveis todas as quartas-feiras.

The Idea of You

Prime Video

O romance "The Idea of You", com a atriz Anne Hathaway, já está disponível na plataforma digital Prime Video. Dirigido por Michael Showalter e mostra Solène, uma mãe solteira de 40 anos. Desde que se separou e teve uma filha, Solène não se sentiu mais à vontade para viver novas aventuras amorosas. Entretanto sua vida tem um ponto de virada quando, a pedido do ex-marido, Dan, pede para ela acompanhar a filha no Coachella. A emoção não ficou apenas no festival tão esperado pois Solène acaba se apaixonando e tendo um caso com o astro de 24 anos da boyband mais famosa de todos os tempos: Hayes Campbell. Também estão no elenco Nicholas Galitzine, Reid Scott, Ella Rubin, Annie Mumolo, entre outros.

Let It Be

Disney

O documentário "The Beatles Let It Be" ja esta disponível na plataforma digital Disney (Disney Plus). O documentário, todo restaurado, retrata o dia-a-dia da banda inglesa The Beatles, uma das mais famosas de todos os tempos, em um surpreendente momento conturbado, pouco antes de sua separação. Discussões e brigas entre os integrantes estão presentes, assim como gravações de músicas e a última performance em público do grupo. Disponível pela primeira vez em mais de 50 anos, "Let It Be", o filme original de 1970 do diretor Michael Lindsay-Hogg sobre os Beatles. O longa foi lançado pela primeira vez em maio de 1970, em meio ao turbilhão da separação do quarteto.