"The Strangers: Chapter 1" | Produtor revela detalhes da trilogia de terror

- Estreia nas salas de cinema no dia 17 de maio, o filme de terror "the Strangers: Chapter 1".

O longa acompanha a jovem Maya, interpretada por Madelaine Petsch, que está de mudança para uma nova cidade com seu namorado, papel de Froy Gutierrez, em busca de uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, onde o casal é aterrorizado até o amanhecer por três estranhos mascarados.

Essa é e primeira parte da nova trilogia que promete aterrorizar. O longa é uma releitura do filme homônimo de 2008.

Eu tive a oportunidade de conversar com o produtor Courtney Solomon sobre essa nova releitura, a trilogia de filmes, como foi sair da franquia 'After' e vir para o 'The Strangers' e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva como produtor: