O que curtir nos cinemas no feriadão!

Furiosa: A Mad Max Saga

Warner Bros

O novo filme do diretor George Miller, "Furiosa: A Max Max Saga", chega aos cinemas na sexta-feira, dia 24 de maio. O filme de ficção científica pós-apocalíptico é protagonizado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama revela a história de origem da guerreira renegada Furiosa, que foi anteriormente interpretada por Charlize Theron, em Mad Max: Fury Road de 2015. A trama segue a jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy), que foi sequestrada de seu lar, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus (Chris Hemsworth). Cruzando Wasteland, eles alcançam a Citadel, dominada pelo Immortan Joe (Lachy Hulme). Enquanto os dois tiranos disputam o domínio, Furiosa se vê envolvida em uma batalha incessante para retornar ao seu lar. O filme oferece uma visão mais profunda do universo de Mad Max, explorando os motivos e desafios enfrentados por um dos personagens mais marcantes da franquia. Miller também assina o roteiro ao lado de Nick Lathouris. Vale a pena assistir em uma sala IMAX!

The Garfield Movie

Sony Pictures

Também entrando em cartaz no dia 24 de maio, a nova animação dos estúdios Sony Pictures: "The Garfield Movie". A animação para toda a família acompanha o gato de estimação laranja mais amado (dublado por Chris Pratt) que está de volta para mais uma aventura inesquecível: após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson), que não via há muito tempo, Garfield e o cãozinho Odie acabam se envolvendo em um arriscado assalto. Os atores Hannah Waddingham, Ving Rhames, Cecily Strong e Nicholas Hoult também emprestam suas vozes aos personagens. A direção ficou a cargo de Mark Dindal.

Hit Man

Netflix

A comédia de ação "Hit Man" chega a algumas salas de cinema na sexta-feira, 24. Gary Johnson é o assassino profissional mais procurado de Nova Orleans. No entanto, nem tudo é o que parece: para os seus clientes, Gary passa como um assassino de aluguel comum, mas, na verdade, ele trabalha para a polícia. Como parte do seu trabalho, ele investiga a vida daqueles que o contratam para eliminar outra pessoa. Gary sempre seguiu à risca o protocolo do seu trabalho, até um dia em que ele precisou ajudar uma mulher desesperada tentando fugir do seu marido abusivo e se viu encarnando uma das suas falsas 'personas' apaixonando-se pela mulher e flertando com a possibilidade de se tornar de fato um criminoso. No elenco estão Glen Powell, Adria Arjona, Retta, Sanjay Rao, Austin Amelio, entre outros. O longa foi dirigido por Richard Linklater. O roteiro foi adaptado por Glen Powell e Richard Linklater, a partir do artigo escrito por Skip Hollandsworth. Se você não conseguir ir ao cinema, "Hit Man" fica disponível na Netflix a partir do dia 7 de junho.

The Fall Guy

Universal Pictures

O filme de ação e comédia "The Fall Guy", dirigido por David Leitch, e baseado na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80, já está disponível nas plataformas digitais para compra ou aluguel. O longa que entrou em cartaz nos cinemas algumas semanas atrás acompanha Colt Seavers, um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente que quase acabou com a vida e a carreira dele. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno, realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder, protagonista do longa. Durante as filmagens, este herói da classe trabalhadora abraçou a missão e a responsabilidade de desvendar um grande mistério: o desaparecimento misterioso de Tom. E, enquanto grava suas sequências e tenta entender o sumiço do astro de Hollywood, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê, tudo isso enquanto tenta reconquistar o amor da sua vida. No elenco estão Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke, Teresa Palmer, Stephanie Hsu, entre outros. O roteiro foi escrito por Glen A. Larson e Drew Pearce.