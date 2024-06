Estreias da semana

Bad Boys: Ride Or Die

Sony Pictures

Estreia nas salas de cinemas de todo o país na sexta-feira, dia 7 de junho, mais um capítulo da franquia 'Bad Boys'. "Bad Boys: Ride Or Die" é o quarto filme da franquia de sucesso protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence, que teve início em 1995 com "Bad Boys", dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Adil El Arbi e Bilall Fallah na direção e vai mostrar como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey e Marcus Burnett, enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os mais procurados e com direito a um prêmio pela suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia, os dois lutarão lado a lado contra tudo e contra todos até o fim para proteger a reputação do capitão Howard e limpar seus nomes. O roteiro fica por conta de Chris Bremner, Will Beall e George Gallo. Também estão no elenco Paola Nuñez, Jacob Scipio, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Alexander Ludwig, Tiffany Haddish, entre outros.

The Watchers

Warner Bros.

Também entrando em cartaz no dia 7 de junho, o thriller "The Watchers" da diretora Ishana Shyamalan, filho do famoso diretor M. Night Shyamalan. Baseado no livro homônimo de A.M. Shine, "The Watchers" acompanha a tensa jornada de uma jovem artista chamada Mina. Ao se aventurar pelo oeste da Irlanda, se vê perdida em uma imensa e assustadora floresta natural. Desesperada por abrigo, ela finalmente encontra um refúgio, mas a segurança é apenas aparente. Dentro deste abrigo, Mina se junta a três estranhos, todos igualmente apavorados. À noite, eles são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas, que eles nunca conseguem ver, mas que parecem saber tudo sobre eles. A atmosfera é de constante tensão e paranóia, onde cada ruído na escuridão pode ser uma ameaça. Enquanto Mina e os outros tentam sobreviver e entender a natureza dessas entidades invisíveis, o filme mergulha o espectador em um suspense psicológico profundo, explorando o medo do desconhecido e a luta pela sobrevivência. No elenco estão Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré, Oliver Finnegan, entre outros.

Sweet Tooth - Season 3

Netflix

Chega à Netflix, no dia 6 de junho, a terceira e última temporada da série "Sweet Tooth". Dessa vez, Gus descobrirá um lado da humanidade que nunca viu antes. Após uma perigosa missão para escapar das garras do Dr. Singh e do Exército dos Últimos Homens, o grupo de híbridos parte rumo ao Alasca. Lá, guiados por uma visão da mãe de Gus em uma caverna de gelo e muita coragem, eles enfrentarão novas aventuras e descobrirão mais sobre os mistérios por trás de sua espécie. No elenco estão Christian Convery, Nonso Anozie, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Adeel Akhtar, Kelly Marie Tran, Amy Seimetz, entre outros. A narração é feita por James Brolin. A série é baseada nos quadrinhos homônima da DC e tem na produção executiva Susan Downey e Robert Downey Jr.

The Acolyte

Disney

Baseada na famosa franquia de George Lucas, a série "The Acolyte" se situa cerca de 100 anos antes dos eventos do filme 'Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma'. Durante os últimos dias da Alta República, onde os Jedi estão alcançando seu auge e liderando a República em explorações com iniciativas galácticas, uma jovem ex-Padawan se vê obrigada a se reunir com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. No caminho, eles deparam-se com forças mais sinistras do que esperavam, entre segredos e potências emergentes do lado negro nos últimos dias da época da Alta República, os Jedi são ameaçados por uma força determinada a aniquilá-los. No elenco estão Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. A série foi criada por Leslye Headland e já está disponível no Disney (Disney Plus).