Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

The Bikeriders

Focus Features

O novo drama "The Bikeriders" estreia nas salas de cinemas no dia 21 de junho, sexta-feira. O longa acompanha a ascensão dos Vândalos, um clube de motociclistas, sob o olhar de Kathy, uma das integrantes do grupo e também casada com Benny, um motociclista selvagem e imprudente e melhor amigo de Johnny, o líder do grupo. Iniciando apenas como um clube local de forasteiros unidos pela paixão pelas motos barulhentas e o respeito por seu líder, ao longo dos anos a vida dos Vândalos se torna mais violenta e gananciosa, ao ponto de se tornarem uma perigosa gangue. "The Bikeriders" e baseado no livro fotográfico de Danny Lyon e foi adaptado para as telonas por Jeff Nichols, que também assina a direção. No elenco estão Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Mike Faist, Norman Reedus, entre outros.

Thelma

Magnolia Pictures

A comedia de ação "Thelma" entra em cartaz na sexta-feira, dia 21 de junho. O longa marca a estreia na direção de Josh Margolin, "Thelma" é uma comovente comédia de ação que dá à veterana indicada ao Oscar® June Squibb seu primeiro papel principal e conta com a ultima atuação do ator pioneiro Richard Roundtree, que faleceu no ano passado. Squibb, que fez a maioria de suas cenas de ação no filme, interpreta Thelma Post, uma avó mal-humorada de 93 anos que é enganada por um golpista telefônico que finge ser seu neto. Mas, ela vai em busca do seu dinheiro e sai em uma jornada traiçoeira por Los Angeles, acompanhada por um amigo idoso e sua scooter motorizada, para recuperar o que foi tirado dela. Também estão no elenco Fred Hechinger, Parker Posey, Clark Gregg, Malcolm McDowell e Nicole Byer.

The Exorcism

Vertical

Também estreando no dia 21 de junho, o suspense de terror "The Exorcism", com o ator Russell Crowe. Dirigido por Joshua John Miller, a trama gira em torno de Anthony Miller, um ator problemático, com um passado turbulento envolvendo drogas, mas que agora está determinado a seguir um caminho de sobriedade. Enquanto grava um filme de terror, seu comportamento estranho e agressivo começa a despertar preocupações, especialmente em sua filha, interpretada por Samantha Mathis. Ela teme uma recaída do pai, mas o que está por trás dessas mudanças pode ser algo ainda mais sinistro. Sam Worthington, Adam Goldberg e Chloe Bailey também estão no elenco.

Ultraman: Rising

Netflix

Quem lembra do super-herói japonês Ultramam? Se voce gostava, então a nova animação "Ultraman: Rising", que ja esta disponível na Netflix, vai te deixar bem feliz. Essa nova adaptação segue o jogador de beisebol superstar Ken Sato, que retorna ao Japão para assumir o manto do super-herói defensor da Terra, Ultraman. Mas as coisas não saem exatamente como planejado e ele é forçado a criar o filho de seu maior inimigo: um pequeno Kaiju. Lutando para equilibrar os papéis de defensor da cidade e pai de primeira viagem, Ken deve enfrentar seu próprio ego e descobrir o que realmente significa ser Ultraman. No elenco de vozes Christopher Sean, Tamlyn Tomita, Gedde Watanabe, entre outros. O roteiro foi escrito por Shannon Tindle que também assinou direção ao lado de John Aoshima.