Estreias da semana

Estreia na sexta-feira, dia 27 de junho, o novo filme de ação "F1: The Movie", com o ator Brad Pitt. No longa produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce, o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos. O longa conta com a participação dos pilotos reais da Fórmula 1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra. Além de Pitt, também estão no elenco Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon, Sarah Niles, entre outros. "F1:The Movie" foi dirigido por Joseph Kosinski, que também co-escreveu o roteiro com Ehren Kruger.

Entra em cartaz no dia 27 de junho, "M3GAN 2.0". Dois anos após os eventos do primeiro filme, o longa acompanha a demoníaca e dançante boneca assassina e sua criadora Gemma que, agora, tornou-se uma autora de sucesso e luta a favor da supervisão e controle governamental da Inteligência Artificial. Quem não aprova em nada essa nova atitude de Gemma é sua sobrinha de 14 anos, Cady, que decide se rebelar contra as regras superprotetoras da tia. Enquanto isso, um poderoso empresário rouba a tecnologia do protótipo da boneca M3gan com o objetivo perverso de construir uma potente arma militar letal chamada Amelia, uma espiã bem treinada e sem limites. Rapidamente, Amelia ganha uma autoconsciência poderosa e começa a se rebelar contra as ordens e vontades humanas, tornando-se um perigo cada vez maior de aniquilação. Estão no Allison Williams, Violet McGraw, Jen Van Epps, Jenna Davis (voz da M3gan), Ivanna Sakhno, entre outros. A direção é de Gerard Johnstone, que também assinou o roteiro.

Chega à plataforma digital Prime Video, a nova série "Countdown". Quando um agente do Departamento de Segurança Interna é morto de forma brutal, o experiente detetive Mark Meachum, do Departamento de Polícia de Los Angeles, é convocado para integrar uma força-tarefa secreta formada por agentes de diferentes áreas da lei. O objetivo inicial era simples: encontrar o assassino. Mas, a equipe logo descobre que o crime é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais profunda e perigosa. À medida que novas pistas surgem, os membros da força-tarefa se veem no centro de uma trama complexa que ameaça milhões de vidas. Agora, com o tempo contra eles e pressões internas ameaçando desestabilizar a missão, Mark e seus colegas precisam superar conflitos pessoais e rivalidades para impedir uma catástrofe iminente. O relógio não pára, e a contagem regressiva já começou. No elenco estão Jensen Ackles, Eric Dane, Jessica Camacho, Violett Beane, Elliot Knight, Uli Latukefu, entre outros. A série foi criada por Derek Haas.

Já está em cartaz nas salas de cinema de todo o país, o suspense de terror "28 Years Later". Três décadas se passaram desde que o vírus da raiva escapou do laboratório de pesquisas médicas e contaminou grande parte da humanidade, transformando-os em zumbis apavorantes. Agora, acompanhamos as estratégias de sobrevivência de um grupo que, isolados numa ilha, encontraram um jeito de viver entre as criaturas. Amparados por um muro e conectados com os territórios contaminados por uma estrada altamente protegida, alguns cidadãos do grupo precisam sair numa missão. Fora da segurança de sua comunidade, eles descobrem novos horrores e mutações que parecem ter acometido não só os infectados, mas também os sobreviventes que ficaram. "28 Years Later" é a terceira parte da franquia de terror que mudou o paradigma das histórias de terror, do diretor Danny Boyle e do roteirista Alex Garland — que na verdade chega 23 anos após o primeiro filme da franquia, '28 Days Later'. No elenco estão Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, entre outros.