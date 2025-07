Saiba tudo sobre a nova série "Countdown" do Prime Video

Chega à plataforma digital Prime Video, a nova série "Countdown". Quando um agente do Departamento de Segurança Interna é morto de forma brutal, o experiente detetive Mark Meachum, do Departamento de Polícia de Los Angeles, é convocado para integrar uma força-tarefa secreta formada por agentes de diferentes áreas da lei.

O objetivo inicial era simples: encontrar o assassino. Mas, a equipe logo descobre que o crime é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais profunda e perigosa. À medida que novas pistas surgem, os membros da força-tarefa se veem no centro de uma trama complexa que ameaça milhões de vidas. Agora, com o tempo contra eles e pressões internas ameaçando desestabilizar a missão, Mark e seus colegas precisam superar conflitos pessoais e rivalidades para impedir uma catástrofe iminente.

O relógio não pára, e a contagem regressiva já começou. No elenco estão Jensen Ackles, Eric Dane, Jessica Camacho, Violett Beane, Elliot Knight, Uli Latukefu, entre outros. A série foi criada por Derek Haas.

Eu tive a oportunidade de cobrir o tapete vermelho, ou melhor, o tapete cinza e pude entrevistar parte do elenco e o criador da série.

Confira o vídeo, em inglês com legendas em português, com as entrevistas da preestreia: