Entrevista com Jen Van Epps sobre "M3GAN 2.0"

Já está em cartaz "M3GAN 2.0". Dois anos após os eventos do primeiro filme, o longa acompanha a demoníaca e dançante boneca assassina e sua criadora Gemma que, agora, tornou-se uma autora de sucesso e luta a favor da supervisão e controle governamental da Inteligência Artificial.

Quem não aprova em nada essa nova atitude de Gemma é sua sobrinha de 14 anos, Cady, que decide se rebelar contra as regras superprotetoras da tia. Enquanto isso, um poderoso empresário rouba a tecnologia do protótipo da boneca M3gan com o objetivo perverso de construir uma potente arma militar letal chamada Amelia, uma espiã bem treinada e sem limites. Rapidamente, Amelia ganha uma autoconsciência poderosa e começa a se rebelar contra as ordens e vontades humanas, tornando-se um perigo cada vez maior de aniquilação.

Estão no Allison Williams, Violet McGraw, Jen Van Epps, Jenna Davis (voz da M3gan), Ivanna Sakhno, entre outros. A direção é de Gerard Johnstone, que também assinou o roteiro.

Conversei com a atriz Jen Van Epps que reprisa a sua personagem Tess nessa sequência. Confira o vídeo da entrevista exclusiva com a atriz onde ela revela tudo sobre essa segunda parte: