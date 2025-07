O novo filme do "Superman" chega às telonas

Superman

Warner Bros/DC

O novo filme de ação e ficção científica "Superman" estreia nos cinemas no dia 11 de julho. O filme dirigido por James Gunn inaugura o Universo Expandido DC (DCU), com um elenco novo para dar vida aos icônicos personagens dos quadrinhos. Em "Superman", acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent na cidade de Smallville no Kansas. Escrito também por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor, Lois Lane, Lanterna Verde, Mulher-Gavião, entre outros. O chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados. Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. No elenco estão David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Alan Tudyk, entre outros.

Before We Forget

The Film Collaborative

O drama "Before We Forget" chega às salas de cinema em Nova York no dia 11 de julho, em Los Angeles, no dia 18 de julho, e expande para o resto do país em 25 de julho. Este filme marca a estreia na direção de Juan Pablo Di Pace, que codirigiu com Andrés Pepe Estrada. "Before We Forget" é uma história fascinante e autorreflexiva que acompanha Matias (interpretado por Di Pace), um cineasta argentino às voltas com um filme inacabado, inspirado em sua amizade com um colega sueco que conheceu no internato em 1997. O vínculo entre eles, marcado pela ternura e pelo fascínio, é abruptamente rompido quando Alexander é expulso, deixando o jovem Matias com uma história de emoções não expressas. Vinte e cinco anos depois, Matias reabre a caixa de pandora, encontrando-se cara a cara com Alexander mais uma vez. À medida que a vida começa a imitar a arte, Matias é atraído para um retrato profundamente pessoal do passado, da memória e da busca elusiva por um desfecho. Também estão no elenco Santiago Madrussan, Oscar Morgan, August Wittgenstein, Araceli González, entre outros.

The Gringo Hunters

Netflix

Ja esta disponível na Netflix a nova serie "The Gringo Hunters". A série, dos mesmos criadores de 'Narcos: Mexico', acompanha uma unidade policial da polícia mexicana que caça fugitivos estadunidenses na fronteira. Inspirada em fatos reais, a série policial segue a Unidade de Ligação Internacional, mais conhecida como Gringo Hunters, que é responsável por identificar e deportar criminosos procurados nos Estados Unidos e que tentam escapar das autoridades pela fronteira mexicana na cidade de Tijuana. Eles tentam manter a operação de maneira mais eficaz e discreta possível, mas o departamento passa a ganhar atenção da imprensa e do público, dificultando o trabalho da equipe. Como se não bastasse, uma ameaça e mentiras de dentro da própria delegacia podem colocar tudo a perder, incluindo as vidas do esquadrão. No elenco estão Manuel Masalva, Sebastian Roché, Gerardo Trejoluna, Paulina Dávila, José María Yazpik, Harold Torres, Mayra Hermosillo, entre outros. A atriz brasileira Bia Borinn faz uma participação especial no episódio 4, interpretando uma personagem misteriosa.

Daniella Forever

Well Go USA Ent

A comédia dramática "Daniella Forever" também entra em cartaz no dia 11 de julho. De luto pela perda da namorada Daniella, Nicolás é consumido pela tristeza. Ele vislumbra uma esperança quando lhe oferecem a oportunidade de participar de uma terapia do sono inovadora que simula a realidade. Mas, à medida que sonho e memória se confundem, ele precisa confrontar o que a cura realmente significa — e se está pronto para deixá-la ir. Do cineasta visionário Nacho Vigalondo (Colossal), "Daniella Forever" é uma jornada de ficção científica através do amor, da perda e da ilusão. Nacho também escreveu o roteiro e no elenco estão Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano e Nathalie Poza.