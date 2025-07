Estreias da semana

The Fantastic Four: First Steps (2025)

Disney/Marvel Studios

"The Fantastic Four: First Steps" entra em cartaz nas salas de cinema no dia 25 de julho. O filme é baseado nos famosos quadrinhos lançados em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby, iniciando a fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel. A história acompanha um grupo de astronautas que passa por uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Reed Richards pode esticar seu corpo. Sua noiva, Susan Storm, ganha a habilidade de se tornar invisível. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e voar. Já o piloto Ben Grimm foi transformado em um monstro rochoso, dotado de uma incrível força. Ao tentar compreender seus poderes, eles terão que lidar com novas ameaças que testam seus verdadeiros poderes. No elenco estão Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, entre outros. A direção é de Matt Shakman. O roteiro foi escrito por Josh Friedman, Eric Pearson e Jeff Kaplan.

The Home

Lionsgate/Roadside Attractions

O thriller de terror "The Home" também entra em cartaz na sexta-feira, dia 25 de julho. Do mesmo criador do 'The Purge', o longa acompanha um jovem rebelde de vinte e poucos anos que é condenado a serviços comunitários em uma tranquila casa de repouso. Os moradores do quarto andar são estritamente proibidos, supostamente exigindo "cuidados especiais". À medida que suas suspeitas aumentam, ele investiga mais a fundo, e descobre um segredo assustador que coloca a vida dos moradores e a sua em grave perigo. No elenco estão Pete Davidson, John Glover, Bruce Altman, entre outros. A direção foi realizada por James DeMonaco que também escreveu o roteiro ao lado de Adam Cantor.

Oh, Hi!

Sony Classics

O que pode dar errado em um final de semana romântico? Essa resposta você vai encontrar na comédia dramática "Oh Hi!" que entra em cartaz no dia 25 de julho. O longa acompanha um casal, Iris e Isaac, que vão passar o primeiro fim de semana romântico, mas tudo dá errado. Convencida de que ele está apenas confuso, Iris faz de tudo para provar a ele que eles foram feitos um para o outro. No elenco estão Molly Gordon, Logan Lerman, Geraldine Viswanathan e John Reynolds. "Oh, Hi!" foi dirigido por Sophie Brooks. Sophie também escreveu o roteiro com a atriz Molly Gordon.

Happy Gilmore 2

Netflix

Chegando na chegando no dia 25 de julho, a comédia "Happy Gilmore 2". Happy Gilmore (Adam Sandler) está de volta, agora mais velho e necessitando reacender a sua paixão pelo esporte. Após se encontrar no golfe durante a sua juventude, Happy viveu uma sequência de fatos que o afastou dos campos. No entanto, sua filha Vienna quer estudar balé e Gilmore precisa arranjar dinheiro suficiente para realizar o sonho dela. Para voltar ao sucesso, porém, ele percebe que precisará se readaptar e, até mesmo, ser melhor do que os mais jovens profissionais do jogo. O longa que consagrou Adam Sandler como uma das lendas da comédia volta com a presença de Bad Bunny, Julie Bowen, Ben Stiller, e Christopher McDonald. A direção ficou a cargo de Kyle Newacheck e o roteiro foi escrito por Adam Sandler e Tim Herlihy.