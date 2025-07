Henry Golding fala sobre sua personagem no longa "Daniella Forever"

- A comédia dramática "Daniella Forever" já está em cartaz e também disponível nas plataformas digitais. De luto pela perda da namorada Daniella, Nicolás é consumido pela tristeza. Ele vislumbra uma esperança quando lhe oferecem a oportunidade de participar de uma terapia do sono inovadora que simula a realidade.

Mas, à medida que sonho e memória se confundem, ele precisa confrontar o que a cura realmente significa — e se está pronto para deixá-la ir.

Do cineasta visionário Nacho Vigalondo (Colossal), "Daniella Forever" é uma jornada de ficção científica através do amor, da perda e da ilusão. Nacho também escreveu o roteiro e no elenco estão Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano e Nathalie Poza.



O Gazeta Nes teve a oportunidade de conversar com o ator Henry Golding onde ele explicou o que o atraiu para essa personagem, os desafios e muito mais.

Confira o vídeo com a entrevista, em inglês: