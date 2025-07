Diretor revela como filmou a cena do olho do thriller de terror "The Home"

O thriller de terror "The Home" também entra em cartaz na sexta-feira, dia 25 de julho. Do mesmo criador do 'The Purge', o longa acompanha um jovem rebelde de vinte e poucos anos que é condenado a serviços comunitários em uma tranquila casa de repouso. Os moradores do quarto andar são estritamente proibidos, supostamente exigindo "cuidados especiais".

À medida que suas suspeitas aumentam, ele investiga mais a fundo, e descobre um segredo assustador que coloca a vida dos moradores e a sua em grave perigo. No elenco estão Pete Davidson, John Glover, Bruce Altman, entre outros. A direção foi realizada por James DeMonaco que também escreveu o roteiro ao lado de Adam Cantor.

Para esse lançamento, eu conversei com o diretor James DeMonaco. Falamos sobre a inspiração, escalar o ator Pete Davidson, os desafios e, principalmente, a cena dos olhos do ator... ele revelou todo o segredo.

Confira o video com a entrevista exclusiva: