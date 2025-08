Conheça a atriz brasileira Rafaela Gonçalves

O audiovisual brasileiro está cheio de talentos, não é mesmo? São atrizes, atores, diretores, produtores, roteiristas e por aí vai. Alguns continuam trilhando seu caminho no Brasil e outros vêm se aventurar em terras estrangeiras para conquistar um espaço. Esse é o caso da atriz e produtora brasileira Rafaela Gonçalves.

Tudo começou na cidade de Ribeirão Preto, no inteiro do Estado de São Paulo, onde a paixão pelo balé, canto, piano, atuação, esportes e artes marciais nasceram na vida da atriz. Com apenas 15 anos, ela publicou seu primeiro livro, “Sim”, em uma das maiores feiras de livros da América Latina. Naquele mesmo ano, ela teve a honra de ser umas das condutoras da tocha olímpica representando a sua cidade durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016.



Rafaela mudou pra Los Angeles logo após concluir o ensino médio com o objetivo de se tornar uma atriz. Mas, a vida tinha algo a mais reservado para ela. Além de atuar em alguns longas como “I Watched You Become Death” e “Blow for Blow”, Rafa (como ela gosta de ser chamada) já abriu a sua própria produtora, Half N Rafa Productions, onde já lançou o seu curta “If The Show Fits”, que já passou por vários festivais e já conquistou alguns prêmios.

Eu tive a oportunidade de conversar com a talentosa atriz sobre o curta-metragem “If The Shoe Fits”, os desafios de trilhar uma carreira aqui nos Estados Unidos, sua atuação do “Blow for Blow” (filme dirigido pelo treinador de jiu-jitsu das estrelas de Hollywood Rigan Machado), os planos para o futuro e muito mais.



Confira o vídeo com a entrevista exclusiva com Rafa: