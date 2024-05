CONGRESSO INSPIRE-SE E VOE REÚNE PALESTRANTES RENOMADOS

Quatro palestrantes brasileiros renomados participaram do Congresso Inspire-se e Voe, no salão nobre do Picanha Brazil Steakhouse, em Margate-FL, no último sábado dia 18 de maio.

Fernando Cunha, o "rei da oratória", foi um dos palestrantes que também divulgou seu livro "Comunicação é Tudo", que será lançado nesta semana na Flórida.

Val Justo, CEO da Queens United TV e fundadora do Conexão Mulheres, apresentou conteúdo relevante sobre Família.

Dr Nelson Spritzer, mestre em cardiologia e nefrologia, relatou sobre PNL, mostrando seu trabalho como pioneiro neste tema no Brasil.

Para fechar o evento, a Pr Renata Teixeria, líder e fundadora do Ministério Eclésia no Brasil e EUA, falou sobre espiritualidade e também divulgou seu livro "Mulher de Valor".

O evento teve a gestão da empresa MiamiBeHappy @miamibehappy.