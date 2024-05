MCP CELEBRA ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS!

O IPTI realizou mais um evento maravilhoso no final de abril, desta vez foi um Brunch em Coral Gables, onde reuniu um grupo de mulheres para apresentar a continuidade de seus trabalhos realizados no Brasil, onde transformam vidas capacitando crianças, jovens e famílias para um futuro melhor.Neste evento as convidadas puderam colaborar com seus projetos e conhecer maneiras de contribuir nesta importante causa. A manhã foi descontraída com um Bingo solidário e muitos prêmios para as participantes.

O IPTI é uma organização sem fins lucrativos - 501(c)(3) - que oferece ajuda e suporte financeiro aos projetos do IPTI do Brasil, impactando vidas através da Educação Básica e Educação Empreendedora para adolescentes e jovens, através da arte, ciência e tecnologia, em áreas remotas do Brasil que vivem em extrema pobreza.

Para fazer doações, utilizem o Zelle [email protected] e visite o perfil no instagram para conhecer : @ipti_us