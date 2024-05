GRANDE COMEMORAÇÃO QUE REUNIU AMIGAS EM MIRAMAR - FL

No dia 14 de maio, três amigas se uniram para celebrar seus aniversários que coincidentemente seriam na mesma semana, e reuniram um grupo de 30 amigas numa grande festa, em Miramar-FL !

A festa começou com um lindo por do sol às 7 pm, e seguiu pela noite com muita alegria, catering delicioso, e música ao vivo com Johnnie & Makyra (conheçam o trabalho desta dupla maravilhosa no instagram @makyra_johnnie).

A empresa MiamiBeHappy (@miamibehappy) organizou essa linda festa, e todos os detalhes foram carinhosamente escolhidos pelas três aniversariantes juntas : Marlene Tolusso, Silvia Kroth e Marilis Malinovski.

Esta comemoração única com certeza ficará marcada na memória das convidadas!