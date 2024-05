ESTÁ CHEGANDO MAIS UM "ARRAIÁ DO AMÔ"! PALESTRANTES RENOMADOS

A Just Love Foundation vai abrir a temporada de festas juninas deste ano no dia 1 de junho, na St Joseph's Catholic Church, com mais uma edição do "ARRAIÁ DO AMÔ". Essa festa já virou tradição em Miami, e a cada ano está atraindo mais e mais pessoas que buscam muita diversão, comidas típicas variadas, música ao vivo, e claro, uma quadrilha super animada!

Além de muita alegria, os participantes ajudam a Just Love em seus projetos sociais. Ingressos e informações no perfil do instagram : @justlove_foundation.