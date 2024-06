A FESTA JUNINA MAIS ANIMADA DE NORTH MIAMI E REGIÃO

OArraiá do Amô mais uma vez lotou o salão da St Joseph Catholic Church, em Surfside, nesse final de semana: muitas comidas típicas deliciosas de empresas locais, barraquinhas de brincadeiras para as crianças, e até a tradicional quadrilha animou a noite, com o som maravilhoso da dupla de cantores Makyra & Johnnie.

Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos sociais da Just Love Foundation, que organiza esta festa anualmente, e outros eventos que vocês podem acompanhar no perfil da Fundação @justlove_foundation.