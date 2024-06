CAFÉ DOS EMPRESÁRIOS DA PIB FLÓRIDA

APIB Flórida realiza mensalmente o "Café com Empresários", onde oferece espaço para troca de experiências, conhecimentos, conexões, amizades, e oportunidades de negócios.

Neste mês o evento ocorreu no dia 29 de maio, com o tema "Multiplique suas Vendas Através da Imagem Profissional", onde Fê Ronconi, estrategista de imagem pessoal e fundadora da Be.Auth Style School, destacou a importância da imagem pessoal na construção da confiança e credibilidade nos negócios.

Para mais detalhes sobre as atividades da PIB Flórida e futuros eventos do Café com Empresários, entre no perfil @pibflorida no instagram. E para conhecer mais sobre o trabalho de Fê Ronconi, sigam @feronconi e @webeauth.