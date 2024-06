VERDE QUE TE QUERO VERDE

Roberta Schilling, abriu seu lindo showroom para uma tarde com um exclusivo workshop com Denise Magalhães, uma das mais renomadas floristas e designers de interiores do Brasil.

As convidadas puderam assistir as dicas e orientações de Denise na montagem de arranjos florais, e depois circularam pela imensa loja, onde puderam conferir também diversos itens de decoração.

Após o workshop, Roberta ofereceu um coquetel, onde todos puderam interagir, participar de sessão de fotos com Denise, e conhecer um pouco mais sobre esse universo de beleza e decoração.