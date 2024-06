Em 11 de junho ocorreu em Aventura a 1ª edição do evento "Elas Decoram e Inspiram", dedicado a reunir especialistas femininas de diferentes setores para inspirar outras mulheres com suas vivências, para reencontrar sua essência e identidade de forma técnica e profissional.

Esta edição contou com Seissa Belondo, visagista, Suzamara Soares, design de interiores, e Denise Julião, representante da Just Love Foundation, como mediadora. O formato foi um talk show interativo com cerca de 40 mulheres, e todos os valores arrecadados foram doados para a Just Love Foundation.

Novas edições estão previstas para o Brasil, Itália e novamente em Miami.