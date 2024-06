A Piquet Law Firm ofereceu um coquetel em seu escritório na Brickell, em apoio à histórica campanha da Dra. Heloiza Correa para se tornar a primeira advogada brasileira-americana eleita como Juíza do Tribunal do Circuito de Miami-Dade.

O evento contou com a presença de representantes da comunidade jurídica local, também do Banco BB Americas, Consulado Geral do Brasil em Miami, US Military, entre outros.

Essse será mais um passo importante para reforçar a representatividade do Brasil

nos EUA.