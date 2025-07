House Experience Day - Connection Usa

Após o sucesso do evento CONNECTION USA, no dia 31 de maio, Helena Wirth e Rosangela Martins, comandaram um domingo de muita inspiração, negócios e conexões, no dia 1 de junho.

Foi uma imersão exclusiva, onde elas reuniram cerca de 20 convidados de diferentes setores, para vivenciar experiências incríveis, num ambiente mais próximo de grandes mentores como Fernando Louzada, Vanessa Klein, Ludmilla Palhano, Gizelli Farias, Silu Scheffer e Plinia Rosembarque.

O Chef Fabio Castro, conhecido como "Chef das estrelas" também esteve presente com sua deliciosa culinária aos participantes.