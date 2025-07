O grupo RECOMENDO BUSINESS NETWORK - unidade Boca Raton, reuniu cerca de 30 convidados, profissionais de diferentes segmentos, no dia 19 de junho, na loja World of Brigadeiro, em Coconut Creek.

Foi uma manhã de muito aprendizado com a palestra de Renata Ferlic, com o tema "Planejar para imigrar com segurança".