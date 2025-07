Noite de samba e emoção com Péricles na Flórida

No último dia 20, o icônico cantor Péricles encantou o público em um show inesquecível no Hard Rock Hotel, na Flórida. A apresentação aconteceu no charmoso espaço DAER, na área da piscina, e reuniu centenas de brasileiros que cantaram em coro seus maiores sucessos.

A produção impecável ficou por conta da Applause, que mais uma vez entregou uma experiência musical de alto nível.

A noite foi marcada por alegria, nostalgia e muita energia positiva — um verdadeiro encontro de vozes e corações em clima de Brasil.