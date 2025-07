O restaurante Braga, especialista na culinária portuguesa, vem realizando todas as quartas feiras o "Braga Beats & Bites Happy Hour", com muita música boa na voz da dupla Johnny & Miriam, cantando hits em clima de world music, com grandes sucessos em português, inglês e espanhol.

A dupla de cantores Johnny & Miriam - Fotos: Divulgação Anterior Próximo