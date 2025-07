No dia 13 de julho ocorreu em Miami o "Inter Brazil Day', um festival gratuito com música ao vivo, comidas típicas, e produtos da cultura brasileira.O evento reuniu um grande número de pessoas no espaço The Underline, região da Brickell, sob o comando do apresentador Zeca Camargo, a cantora May Passos, banda Calisamba, e DJ's que animaram o público.

1/4

Simone Rolim, Zeca Camargo, e Gustavo Annecchini - divulgação 2/4

Simone Rolim, da Miami Be Happy, e Cassio Segura executivo do Banco Inter - divulgação 3/4

Fernanda Garcia, Simone Rolim, Jeff Marrel, Rosi Reis e Ana Lucia Pentz - divulgação Anterior Próximo