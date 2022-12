Ervas para serem colocadas dentro do sapato

Nossos pés nos levam para onde queremos, através deles podemos dar passos para frente e recuar quando necessário. Além disso, podemos dizer que os pés são nossos principais condutores de boas energias. Vou dar uma dica incrível para que você possa usar toda a magia e energia das ervas ao colocar dentro do seu sapato. Vamos conhecer o poder de cada uma e para que serve, depois você faça a sua escolha e comece a usá-la.



Alecrim: Essa erva vai ajudar a liberar traumas, medos e pensamentos negativos, que pode até lhe trazer doenças ou mal estar.



Alfazema: A alfazema incentiva você a esperar a hora certa para usar as

palavras, evitando aborrecimentos, também ajudaa você a ter um melhor

planejamento financeiro, gera paz interior e ajuda a você ter sabedoria com as

adversidades sem gerar estresse.



Calêndula: Cria responsabilidade pelo ciclo da vida, trazendo vontade de ter

filhos com amor e respeito. Ajuda a ter mais gratidão e satisfação pelas coisas

conquistadas e criar um vínculo maior com os seres em geral.



Como preparar a sua erva para colocar nos sapato:



Pegue um pedaço pequeno da erva escolhida e coloque dentro dos seus

sapatos, pode ser na palmilha sem problema algum. Depois de usar, descarte

a erva escolhida embaixo de uma árvore ou jardim. Você pode repetir essa

magia por pelo menos sete dias para conseguir sentir realmente a diferença na

sua energia.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana muito positiva para conquistas profissionais, não perca seu tempo com

pessoas negativas, é hora de ficar próxima ao que realmente vai te fazer bem.

Seja firme nas decisões amorosas, não deixe que ninguém influencie na sua

vida.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Sempre que sentir necessidade de ficar só fique, não ache que isso é uma

forma de se esconder das pessoas, e sim é uma forma de proteção, muitas

vezes esse recolhimento vai trazer as respostas que você precisa no amor e no

profissional.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Toda e qualquer mudança quando é feita com maturidade e bem pensada

sempre vai ter um resultado positivo. Muitas vezes mudar é preciso para que

as energias sejam renovadas.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Com tranquilidade tudo vai ficar bem, não tenha pressa em resolver as

questões do coração, querer tudo do seu jeito nem sempre é a melhor saída

para ser feliz no coração, pense nisso.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Tenha mais paciência com as pessoas, nem sempre elas estão conectadas

com você. É hora de usar os ouvidos e não a boca, às vezes calar e ouvir é a

melhor saída.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Semana vitoriosa nas questões profissionais, você vai entrar para uma boa

fase de crescimento, não tenha medo do novo, o medo vai impedir seu

crescimento.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Nem sempre o fácil é a melhor escolha, os desafios trazem crescimento e

novos horizontes. As escolhas podem ser muitas, seu coração vai dar a direção

certa, acredite mais em você.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Aprenda a esperar, não seja tão imediatista, sei que isso faz parte do seu perfil,

mas procure ter mais paciência, isso vai evitar aborrecimentos futuros. Para

alcançar o que se deseja ter equilíbrio é fundamental.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Errar faz parte de qualquer caminhada, não queira resolver a vida de uma vez

por todas, toda caminhada é lenta e tem seus espinhos, entenda isso e vai

sofrer muito menos. A felicidade está no caminho e não na chegada.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Semana com energias positivas para os negócios, não reclame demais da vida,

isso pode trazer energias negativas que vão bloquear o que você está

buscando. Pense mais positivamente e tudo vai acontecer.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

O mundo gira, mas nem sempre gira na direção que você quer, entenda isso e

vai sofrer menos, as realizações estão chegando, tenha calma e mais harmonia

com as pessoas, isso vai fazer uma enorme diferença em tuas conquistas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Está na hora de colocar os pés no chão, pare de cobrar tanto de você mesmo,

já conquistou muita coisa e vai conquistar mais ainda, mas para isso não crie

problemas onde não existem, tudo fica bem quando você está bem.