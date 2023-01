O benefício do banho das sete ervas

Os banhos de ervas são milenares, sempre é bom fazer aquele banho de ervas para energizar os nossos caminhos. Há vários tipos de banho, podem ser de sal grosso, de abre caminhos, de alho, arruda e por aí vai, cada um tem seus poderes e ajudam muito para lidarmos com as adversidades da vida. Você já

ouviu falar do banho das sete ervas? Vou explicar o que cada erva representa e você poderá unir todos e fazer um belo banho com 1 litro de água, deixar ferver, coar e depois de morno jogar pelo seu corpo do pescoço para baixo.



Essa dica é infalível para melhorar seu astral e deixar sua energia limpa e forte.



Lembre-se de usar um punhado de cada erva, e depois de coado os resíduos podem ser colocados no lixo.



Arruda- Para limpar, purificar, trazer energias renovadas.

Guiné – Cortar energia negativa promove uma profunda limpeza e purificação.

Eucalipto – Além de ser bem cheiroso, ajuda a lidar com questões familiares.

Manjericão – Traz regeneração espiritual e energética.

Hortelã – Estimular, levantar e aumentar as energias.

Alecrim – Traz Paz e alegria.

Boldo – Aumenta a autoconfiança e conexão espiritual.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não deixe para depois o que pode ser feito agora, sua semana depende de sua

energia, e ela só vai ter poder positivo se você deixar as coisas fluírem.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Hora de correr atrás dos teus caminhos amorosos, pare de esperar sinais, eles

estão todos os dias batendo na sua porta, então não perca mais tempo é seu

momento de ser feliz.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Pedir ajuda não significa que você é fraco, significa que você sabe a hora certa

de dividir tarefas, faça isso e vai ver como as coisas vão crescer muito mais

rápido.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo de falar o que pensa, está na hora de mostrar realmente o

que quer e como quer, as pessoas tem que parar de falar por você, mas quem

coloca limites é você.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Faça planos e parta com tudo paraexecutá-los, sua energia essa semana está

extremamente positiva paraconquistas, então não perca tempo com pequenos

problemas e faça grandes conquistas.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Essa semana será uma semana de observação, não tome nenhuma decisão

precipitada, espere o tempo certo para agir e com toda certeza não será essa

semana.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure ficar longe de tudo que te faz mal, não é um bom momento de agir por

impulso, evite conversas paralelas e principalmente atritos amorosos.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana favorável para ganhar dinheiro extra, conquistas profissionais estão a

caminho. Use sua capacidade de entendimento para aceitar certas dificuldades

familiares.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não cometa injustiças, deixe as pessoas falarem, escute, depois tire suas

conclusões, o melhor sempre será ouvir, acredite. Aproveite para se jogar no

amor.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Faça planos amorosos, você está em uma ótima fase nas coisas do coração.

Não deixe que pequenos conflitos familiares tirem seu bom humor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sempre é bom prestar atenção no que vai fazer e falar, nunca ache que pode

tudo, pois a vida é feita demuitas escolhas e de várias pessoas e será sempre

bom ter cuidado, porque pode perder sua grande chance.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

O mundo gira e você precisa aprender a deixar a vida seguir seu rumo, pare de

falar do passado, o que foi já foi, agora é hora de olhar para o futuro e

aproveitar tudo que pode do presente, faça isso e sua vida vai mudar.