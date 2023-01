Aprenda a fazer água solarizada com arruda

A água é a fonte da vida e não é mistério para ninguém que a arruda é uma das ervas mais poderosas para proteção. Imagine uma água com a energia do sol e arruda o quanto potencializador é na nossa vida. É exatamente isso que vou ensinar. Você vai poder preparar sua água solarizada com arruda, saber como usá-la e quais os seus benefícios.



Água solarizada serve para:



Proteger o sono das crianças: Pingue uma gota na testa da criança e faça o sinal da cruz antes de dormir.

Tirar medos: Passar algumas gotas no pescoço e na nuca.

Evitar brigas: Borrife essa água pela casa ou local de trabalho.



Como preparar sua água solarizada:



Coloque um copo de água e uma folha de arruda por 4 horas no sol, faça uma

oração que mais lhe agrade. Feito isso, guarde essa água em um recipiente

para que você possa usá-la sempre que precisar. Mas deixe guardado em um

lugar claro, nunca fechado em algum armário ou gaveta.

Previsão da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Aproveite todas as oportunidades da semana, afinal mudar o rumo da sua vida

é seu foco. Não se deixe enganar, sua razão sempre deve estar na frente das

emoções diante dos problemas familiares.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana cheia de alegrias e novos caminhos, não fale demais sobre seus

planos, deixe as coisas acontecerem, não é hora de expor os projetos, ainda

mais quando eles estão apenas começando a fluírem.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Evite complicações, o momento é de refletir e depois agir, nada pode tirar você

do foco, cuidado. Não perca tempo com coisas menores, isso só vai

enfraquecer sua mente.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Abra o seu coração, a vida é feita de maus e bons momentos, mas cabe a você

escolher em qual situação quer viver. Boa semana para dinheiro extra.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda com os erros, não faça dele um drama, tudo pode ser melhor você é

que vai dar a direção certa de sua vida. Semana favorável para resolver coisas

do passado.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Ficar inquieta diante de dificuldades só dificulta teus pensamentos, e com isso

leva mais tempo para conseguires resolvê-los. Procure agir com calma e

sabedoria e tudo vai dar certo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Semana muitas novidades profissionais estão a caminho, procure prestar mais

atenção aos sinais e você vai ver como tudo vai ficar perfeito.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não exija demais das outras pessoas, todos nós possuímos limitações,

entenda isso e será muito mais fácil lidar com a vida, não fuja de problemas

familiares, você precisa resolvê-los.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Evite falar sobre sua vida amorosa, afinal isso pertence somente a você, muitas

vezes falar demais traz complicações inúteis. Focar no trabalho é uma boa

opção para essa semana.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Sua energia está bem equilibrada, procure aproveitar isso ao seu favor, faça

novas escolhas e principalmente seja muito mais ousada (o) no amor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Tenha mais tranquilidade para resolver as coisas do coração, sua vida não

pode e nem deve ser uma batalha, isso só poderá deixar você e outras

pessoas chateadas, pense nisso antes de agir por impulso.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais nas pessoas, não é porque teve decepções que não se deve

mais acreditar na vida, tudo passa, e o sol nasce todos os dias para nos

mostrar isso, levante a cabeça e vá em frente.