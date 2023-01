Quer saber como fazer para que seu perfume dure mais na pele e na roupa? Confira as dicas



Existem alguns perfumes que, mesmo borrifando várias e várias vezes na pele, eles insistem em sair em poucos minutos, muitas vezes não é porque ele não é de boa qualidade. Mas, será que você está aplicando o perfume de maneira correta? Claro que alguns perfumes têm mais fixadores e ficam mais tempo na pele. Porém, algumas mudanças de hábito garantem que você fique cada vez mais cheirosa e seu perfume fique com um efeito prolongado.



Guarde seu perfume no lugar certo.



Variações de temperatura, luz e umidade são fatores que comprometem a durabilidade e a qualidade do perfume. Sendo assim, banheiros, prateleiras ou penteadeiras não são os melhores lugares para acomodá-los. O ideal é guardar o frasco no guarda-roupa ou em gavetas. Se conseguir, mantenha seu produto na caixinha original para conservar ainda mais suas qualidades.



Aplique nos lugares quentes.



Pulsos, pescoço, nuca, orelhas, meio dos seios, tornozelos, atrás dos joelhos e

cotovelos são regiões do corpo que contam com maior irrigação sanguínea, o

que eleva a temperatura da pele.



Após aplicação não esfregue o local.



O correto é não esfregar o produto na pele. Quando fazemos isso,

esquentamos desnecessariamente a região e destruímos as moléculas

aromáticas do produto que se dissiparam naturalmente no ar.



Pele hidratada.



Pessoas com pele oleosa tendem a fixar mais o produto na pele do que

pessoas com pele seca, isso porqueas moléculas do perfume se mesclam aos

óleos corporais, fixando-o. Por isso, uma boa opção é aplicar cremes

hidratantes antes de passar o perfume no corpo. O creme criará uma película

para receber e fixar o perfume. Opte por hidratantes com cheiro neutro.

Construa camadas de perfume.

Aplicar mais de uma vez o produto na pele pode ser uma boa saída para

manter a fragrância no corpo por mais tempo. Você pode, por exemplo, aplicar

o perfume logo após o banho nos lugares estratégicos, passar um hidratante,

se arrumar, e antes de sair, voltar a passar o perfume novamente, desta vez,

também concentrando-o nas roupas.

6- Seu cabelo é um aliado

Oscabelos são ótimos para carregar a fragrância por mais tempo. Porém, os

perfumes contém álcool em sua composição, produto esse responsável por

causar o ressecamento dos fios. O ideal é borrifar o perfume para cima e

esperar que as gotículas caiam sobre suas madeixas, algo mais sutil do que

direcionar o produto nos cabelos.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha mais paciência com sua vida profissional o progresso vai acontecer,

mas terá que saber esperar a hora certa para se dar bem.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite críticas desnecessárias, não é um bom momento para abusar das

palavras, cuidado com a falta de atenção na sua vida pessoal, isso pode custar

muito caro.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sai da rotina, é importante conhecer novas pessoas e fazer novos amigos, só

assim terá oportunidades de mudar o cenário de sua vida.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Aproveite as boas energias para os teus caminhos amorosos, esse é um

grande momento para firmar compromisso e ter mais tranqüilidade no coração.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda a ouvir, esse é um bom momento para exercitar a sua fé, tudo vai dar

certo, tenha foco e vai ver como as coisas se encaixaram perfeitamente.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Faça sua semana acontecer, descruze os braços e vá à luta, tudo vai dar certo,

basta ter foco e fé. Não deixe que a pessoa influencie nas tuas atitudes.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuide para não agir por impulso diante de uma situação delicada, muitas vezes

é melhor esperar outro momento. Aproveite o bom momento financeiro.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está mais do que na hora de ser feliz no amor, vá atrás e tenha força diante

das dificuldades, tudo vai dar certo, basta ir atrás do que pertence a sua vida.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não aceite um não como resposta, vá atrás do que pertence a sua vida, não

deixe de agir com coerência e vai obter o sucesso que pertence a sua vida.









Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não adianta reclamar da sua vida, você perde as chances de ser feliz, e

aprenda que na vida nada é para sempre, só o seu caminho. Faça a escolha

certa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de seguir em frente, você está sendo observado e vai ser notado,

tudo sairá exatamente como você precisa e merece foco sempre.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais em você, não perca tempo com pessoas que só querem sugar

sua vida, cuide para que sua energia permaneça com você.