Atitudes que roubam a nossa energia física e emocional sem percebermos

Muitas vezes possuímos hábitos que roubam nossa energia física e mental e não percebemos o quanto isso está desorganizando nossa vida. São pequenos movimentos que no dia a dia vão acumulando energias negativas que acabam destruindo nossa energia. Saibam quais são e vamos começar a fazer

pequenas mudanças.



Toda e qualquer pessoa que esteja desorganizada ou num ambiente desorganizado só vai sugar sua energia e não vai conseguir obter as realizações que precisa.



Sempre sabemos quem nos faz bem e quem não, mas existimos em não cortar os laços para que as toxinas dessa pessoa parem de perturbar nossos pensamentos e sucesso.



Trabalhar é bom, ganhar dinheiro é melhor ainda, mas se não estivermos com saúde de nada vai adiantar, pois não poderemos usufruir do nosso sucesso com saúde.



Grande erro de todos nós, a mania que temos de falar “Quer bem feito? Vai lá e faça.” Mas nem sempre é assim, existem pessoas que podem fazer por você e vai ficar não da sua maneira, mas vai ficar da maneira que precisa, então tá feito. Delegue tarefas para ter mais tempo para fazer o que gosta. A vida é uma só.



Um grande erro que cometemos é ficar brigando por algo que não podemos mudar, isso desgasta o físico ou emocional e no final não vai ter mudança alguma, então pare de insistir.



Isso é algo constante na vida de todos nós, mas precisamos urgentemente tentar mudar isso, esse é uns dos maiores vilões que roubam nossa energia. Viver é urgente, aprender a dizer não é mais urgente ainda.

Previsões da semana;



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana bem agitada, não fique agindo sem pensar, isso pode ser muito

complicado futuramente, procure ouvir, pensar para depois agir, tudo ficará

bem mais claro.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Momento de segurar a onda, parar de reclamar e ter mais foco, não existe o

complicado, tudo é resolvido de uma forma ou de outra, basta ter calma que

tudo vai ir para lugar que tem que ir.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Procure agir com mais cautela, nada pode ser pior do que não ouvir a sua

intuição, faça isso e evitará vários problemas. Semana perfeita para firmar

compromisso.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Hora de investir mais naquilo que realmente você quer para sua vida, pare de

reclamar e crie situações que vão levar você até o alvo. Cuidado com brigas

em família.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

A vida sempre vai te dar uma lição, seja boa ou ruim, então aproveite pare de

reclamar pelo que ainda não aconteceu, tenha mais foco e fé e tudo se

resolverá.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Dias difíceis são dias de chuva, saiba assim como a chuva passa as

complicações também vão passar. Descruze os braços, pare de reclamar e

siga em frente assim você estará espantando a fase ruim e vai trazer o que

você precisa para ser feliz.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Entenda que não existe o impossível, você é que tentou pouco, tudo pode de

uma maneira ou outra se realizar,basta ter força e fé que as coisas acontecem,

entenda isso e vá em frente.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Nunca perca seu tempo com coisas pequenas, o nome já fala por si, são

pequenas, invista em algo grande e tenha resultados maiores ainda, tenha

essa visão e sua vida vai mudar.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

As coisas estão devagar? Ou é você que parou de lutar? Procure buscar

formas de sair desse marasmo, você pode e deve afinal quem muda o cenário

de sua vida é você.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Procure ajudar as pessoas que estão a sua volta, a vida é alei do retorno, faça

algo e terá em dobro, parece frase pronta mais não é, é assim que a vida

segue. Faça isso e vai ver como teus frutos serão mais doces.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana perfeita para o amor, se está com conflitos amorosos saiba que essa

semana tudo será resolvido, não tenha medo de dizer o que sente o orgulho é

inimigo do amor.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

O passado pode estar te assombrando mais uma vez, então está na hora de

resolver e parar de fugir dele, resolva o que precisa ser resolvido assim você

poderá seguir em frente sem medo do amanhã.