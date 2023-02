Xô, mau humor!!!

O mau humor é muito sorrateiro. Às vezes, já acordamos mal-humorados e passamos o dia inteiro assim. Controlar esta oscilação de humor não é uma tarefa simples. Dependendo da intensidade, elevar o humor exige paciência e perseverança. Conheça algumas dicas bem legais para você aprender a

Quando estamos de mau humor, é comum pensamentos negativos inundarem as nossas mentes com opiniões equivocadas. Silenciar sua mente é o primeiro passo para afastar o temperamento ruim. Respire fundo e comece a pensar nas coisas boas que a vida está oferecendo a você. Não deixe que maus

Algumas atividades físicas têm a capacidade de elevar o humor, pois liberam

os neurotransmissores da felicidade no cérebro. Quando estiver mal, deixe o

ambiente entre quatro paredes de casa e caminhe ou corra para estimular a

produção desses neurotransmissores. Faça qualquer atividade física, vale até

Pode ser um vídeo, um programa de TV, um filme ou, se preferir, até um

podcast. Busque fontes de inspiração para melhorar o seu humor através de

positividade e muitas risadas, mesmo que pareça algo que não vai prender sua

atenção, mas tente.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Sua semana estará iluminada, nada pode abalar seus pensamentos, tenha

força diante de qualquer dificuldade, pois tudo será resolvido de uma forme

bem confortável.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Abra seu coração só assim terá força para resolver questões do passado, não

deixe de viver sua vida, não adianta ficar preocupado com as outras pessoas

cuide de você.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Momentos de grandes alegrias farão parte da sua semana, momento de refletir

sobre a vida e esquecer velhas magoas. Invista mais em você, nunca é tarde

para começar um novo trabalho.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Busque harmonia entre corpo e mente, não fique perdendo tempo com

discussões que não vão chegar a lugar algum, cuide de você e deixe que o

restante faça o mesmo.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não existe nada melhor do que fazer o bem, essa semana você estará pronta

para ajudar quem está ao seu lado, não vai ter obstáculo algum para poder

ajudar, e lembre-se, ajude e será ajudado (a).

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não deixe que pessoas negativas atrapalhem sua vida, afaste-se de qualquer

energia ruim. Novidades no caminho profissional estão chegando prepare-se

para o novo.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Abra mão de alguns projetos, isso não quer dizer que você perdeu, quer dizer

que apenas está adiando para que ele tenha mais tempo de maturação, e você

vai ver como tudo vai ficar mais tranquilo.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

A teimosia será seu pior conselheiro, pare de ficar lamentando sobre a vida,

deixe as coisas andarem o vento leva, mas o vento também trás acredite nisso

e sofra menos.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Nada pode ser mais cruel do que o seu julgamento, seja menos carrasco com

você, entenda que todos nós somos passivos de erro, se cobre menos e verá

que tudo tem solução.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Momento de novas ideias e novo momento profissional corra atrás do que é

seu e faça sua vida acontecer com mais leveza. Cuidado com brigas em

família, procure ouvir mais e falar menos.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana cheia de novidades profissionais, aproveite essa nova fase e invista

mais em você, faça cursos, volte a estudar, procure buscar novos

conhecimentos.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Cada dia pode ser único lembre-se disse, então não perca tempo com pessoas

que não merecem sua atenção. Cuide de você e deixe que cada um use seu

livre arbítrio.