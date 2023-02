Dicas para absorver a energia da natureza

Absorver a energia da natureza pode ser uma solução para renovar a autoestima. Todo ser humano, por meio de seu corpo, mantém um permanente relacionamento com as energias da natureza. Assim, é possível absorver energia das plantas, dos minerais, da água, do ar e do sol.

É fundamental para ficarmos mais fortes diante da vida. Final de semana, feriado e férias, quando

fugimos da rotina e dos problemas do cotidiano, é importante relaxar e aproveitar o bem-estar da natureza. Passamos a enfrentar os problemas de forma mais light, permitindo encontrar até soluções para situações mais variadas. E como absorver essas energias da natureza?







Escolha uma árvore que o atraia e abrace-a durante alguns minutos,

respirando de maneira tranquila. Relaxe feche os olhos e procure se fundir com

a energia da árvore. Sinta como ela balança ao vento, ouça o barulho das

folhas e procure entrar no estado mais próximo possível do silêncio interior.

Esse exercício pode durar quanto tempo você quiser, mas, de cinco a dez

minutos, é um bom período.







Procure uma praia afastada, se possível, ou uma praia urbana mesmo, quanto

mais cedo, melhor. Caminhe pela areia (energia mineral) durante algum tempo.

A água, nos primeiros momentos, limpa e retira todas as energias negativas,

depois, nos carrega com energia nova. Fique quanto tempo achar necessário e

depois saia. Esse mesmo exercício pode e deve ser feito também em rios e

cachoeiras, onde teremos também a energia das pedras.







Procure uma pedra grande o suficiente para que você possa se deitar sobre

ela. Deite-se de costas e depois de frente, sinta o calor da terra, solte-se, tente

fundir-se com a pedra e relaxe. Se alguma questão o está preocupando, veja

se a terra não dá alguma solução através de uma ideia ou intuição quanto ao

que fazer.







Deite-se em um lugar adequado ao sol, antes das dez horas, e olhe para o céu,

não para o sol. Respire profundamente com a intenção de, através da sua

respiração, absorver a energia do sol. Imagine seu corpo sendo iluminado e

preenchido com a luz do sol até as suas células. Se você tiver algum problema

específico de saúde, mande a energia para lá, dez minutos é um bom tempo

médio para essa prática.



Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Aproveite essa semana para entender melhor as pessoas a sua volta para com

as críticas e ouça mais, isso vai melhorar muito o seu relacionamento

profissional.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana cheia de grandes oportunidades, aproveite as boas energias e faça

acontecer a sua vida profissional, não deixe para depois o que pode ser

resolvido hoje, no amor, aproveite os momentos à dois.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não tenha medo de investir em você, esse é um bom momento para conquistar

o que é seu. Cuidado com brigas desnecessárias no amor.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não empurre mais com a barriga problemas familiares, está mais do que na

hora de resolver e ter uma vida mais tranqüila. Procure ouvir mais para depois

agir.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cultive o melhor da vida, não sofra por pessoas que não merecem suas

lágrimas, olhe para frente e encontre o seu melhor. Sua vida está passando por

grandes modificações, aproveite.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não faça planos sem antes ter certeza do que quer no amor, pense mais, olhe

mais e preste mais atenção a tudo que está a sua volta, depois sim tome a sua

decisão.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Está na hora de modificar os teus caminhos amorosos, procure dar mais

atenção a sua intuição, pois ela vai dar realmente o caminho que deve seguir.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não faça julgamentos precipitados, tudo tem sua hora, procure agir de uma

forma firme e forte diante das dificuldades e sairá vencedora (o).









Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Chegou seu momento no amor, nada de ficar esperando para firmar

compromisso, é agora ou nunca, se jogue e seja feliz. Não mexa com dinheiro

essa semana, não é favorável.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Semana perfeita para lucros, haja com mais prudência, você está sendo

observada (o), não tire conclusões antes de ouvir todos os lados, não se deixe

levar pela cabeça de outra pessoa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Curta a sua vida, mas não relaxe diante dos teus afazeres, você está sendo

displicente em algumas situações cuidado para não ter maiores

aborrecimentos.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não jogue fora grandes oportunidades profissionais por medo, nada de perder

tempo pensando demais, vá em frente e se jogue de cabeça tudo vai sair

exatamente como você merece.