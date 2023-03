A palavra e o seu poder: cinco palavras que comprometem negativamente nossa energia

"As palavras têm poder". Essa frase é usada como ferramenta importantíssima na comunicação, pois são elas capazes de motivar, decepcionar, emocionar, magoar, afastar, aproximar, fazer sorrir, fazer chorar. Tudo depende dos termos que escolhemos e da maneira como optamos por pronunciá-los. Por esse motivo precisamos ter muito cuidado em pronunciar certas palavras, pois elas podem destruir nossa energia, afetar negativamente nossa espiritualidade, fazer com que nossa vida não flua, e que devem ser evitadas ao máximo no seu dia a dia.

Confira quais são e como podemos substituí-las.









O "nunca" é uma palavra de total negação, automaticamente este termo cria um obstáculo em sua vida. Fale "eu não quero isso", "eu não aceito isso"; pense duas vezes antes de colocar a palavra "nunca" em suas frases. Pois o nunca significa algo que não vamos aceitar jamais, e muitas vezes nos vimos

obrigados a mudar de pensamentos e atitudes.









Pronunciar a palavra fracasso significa que irá trazer essa energia para você. A palavra "fracasso" tem um peso muito grande sobre o nosso cérebro, porque ela

traz a sensação de ser fraco. Use deu errado agora, mas continuamos

caminhando.









A palavra "maldição" indica um medo, mais especificamente um medo das

pessoas, um medo das energias negativas que podem, de certa maneira,

empacar sua vida. Tente não usá-la.









A palavra "azar" é responsável por tirar a energia positiva de dentro de

nós. Tudo aquilo que eu falo gera uma energia materializada. Este é mais um

termo que deve ser evitado no seu dia a dia.









A palavra "queria" Se você fala "queria" hoje você não quer mais. O fato de

você colocar o verbo querer no passado denota o que você realmente quer.

Fale eu quero e vai atrair o hoje o agora.





Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana cheia de novidades amorosas, procure ter foco no trabalho e deixe

que o universo faça o resto, tudo vai dar certo, energias positivas estão a sua

volta.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Reflita muito antes de tomar qualquer decisão, não faça nada precipitado, isso

pode trazer consequências enormes no seu futuro, agir sem pensar é um erro

fatal nessa altura da vida.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Evite falar sobre sua vida pessoal, nem sempre quem ouve torce por você,

tenha mais cautela, tudo dá certo quando você deixa as coisas fluírem.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

O momento é de ser otimista só assim tudo acontece favorável na sua vida,

pensamentos negativos não fazem bem a ninguém. Momento de conquistas,

então tenha mais força positiva no pensamento.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Enfrente os problemas de frente, o momento é de fortalecimento pessoal,

agindo dessa maneira você coloca ponto final em tudo que não te faz bem.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Procure ter mais tranquilidade diante de uma situação familiar, tudo dá certo,

mas para isso é importante saber ouvir e falar na hora certa, momentos de

grande reflexão.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Siga a sua intuição, pois ela vai realmente mostrar por onde seguir, deixe as

coisas fluírem, e vai colher só coisas positivas. No amor, bons momentos estão

a caminho.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Pare de agir por impulso, isso tem lhe dado muita dor de cabeça, tenha mais

calma, assim vai realmente agir de uma forma correta e não terá sustos

futuros.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Semana com grandes alegrias profissionais, vá em frente e conquiste o que é

seu. Aproveite os momentos á dois, isso será muito importante para o

fortalecimento da relação.









Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Pequenas coisas e grandes conquistas, assim será sua semana, não perca

tempo com falatórios, eles sempre vão existir, mas nunca farão estragos,

pense assim.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não tenha medo de dizer não, está na hora da mudança, e só você poderá

mudar o cenário de sua vida. Evite arrumar problemas no trabalho, siga em

frente e faça a sua parte.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Tem pessoas que falam demais e nada ajudam, procure ficar afastada desse

tipo de situação, você precisa de pessoas que somem e não que mintam.