TRANSFORMAR ENERGIA NEGATIVA EM POSITIVA

Energia negativa é algo que afeta profundamente nosso equilíbrio. Ela limita a nossa criatividade e ameaça nosso potencial de crescimento. Afeta o nosso humor e a nossa saúde.



Os pensamentos negativos e positivos sempre fazem parte da nossa vida, a chave para tornarmo-nos mais positivos é limitar a quantidade de negatividade.



Alguns passos importantes para nos livrarmos da negatividade e assumirmos atitudes

mais positivas:









Quando entendemos o sentido da gratidão em nossas vidas e percebemos que coisas simples como ter a capacidade de chegar aos lugares que queremos. Cada vez que agradecemos começamos a receber mais do que esperamos. Isso acontece porque abrimos mão da ideia de receber o tempo todo.









O negativo anda de mãos dadas com o egoísmo. As pessoas que vivem só para si mesmas não têm um propósito maior em suas vidas. Comece com pequenos atos; segure a porta para a pessoa na sua frente em uma agência bancária ou pergunte para as pessoas sobre como foi o dia delas sem ter que imediatamente fazer o próprio relato pessoal. Ajudar os outros vai tornar energia negativa em positiva.









Se você quer se tornar mais positivo, altere os seus pensamentos. Nós somos a parte mais difícil de nós mesmos e uma corrente de pensamentos negativos é corrosiva para uma vida positiva. Mudar os nossos próprios pensamentos é uma ferramenta poderosa.









Pessoas que sempre acreditam que as coisas acontecem para prejudicá-las possuem uma mentalidade de vítima. Esse é um padrão de pensamento negativo sutil e enganador. Se você assumir a responsabilidade por sua vida, por seus pensamentos e por suas ações você estará no caminho certo para a criação de uma vida mais positiva.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Aproveite essa semana para entender melhor as pessoas a sua volta para com as

críticas e ouça mais, isso vai melhorar muito o seu relacionamento profissional.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana cheia de grandes oportunidades, aproveite as boas energias e faça acontecer

a sua vida profissional, não deixe para depois o que pode ser resolvido hoje, no amor,

aproveite os momentos à dois.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não tenha medo de investir em você, esse é um bom momento para conquistar o que

é seu. Cuidado com brigas desnecessárias no amor.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não empurre mais com a barriga problemas familiares, está mais do que na hora de

resolver e ter uma vida mais tranqüila. Procure ouvir mais para depois agir.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cultive o melhor da vida, não sofra por pessoas que não merecem suas lágrimas, olhe

para frente e encontre o seu melhor. Sua vida está passando por grandes

modificações, aproveite.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não faça planos sem antes ter certeza do que quer no amor, pense mais, olhe mais e

preste mais atenção a tudo que está a sua volta, depois sim tome a sua decisão.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Está na hora de modificar os teus caminhos amorosos, procure dar mais atenção a

sua intuição, pois ela vai dar realmente o caminho que deve seguir.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não faça julgamentos precipitados, tudo tem sua hora, procure agir de uma forma

firme e forte diante das dificuldades e sairá vencedora (o).



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Chegou seu momento no amor, nada de ficar esperando para firmar compromisso, é

agora ou nunca, se jogue e seja feliz. Não mexa com dinheiro essa semana, não é

favorável.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Semana perfeita para lucros, haja com mais prudência, você está sendo observada

(o), não tire conclusões antes de ouvir todos os lados, não se deixe levar pela cabeça

de outra pessoa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Curta a sua vida, mas não relaxe diante dos teus afazeres, você está sendo

displicente em algumas situações cuidado para não ter maiores aborrecimentos.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não jogue fora grandes oportunidades profissionais por medo, nada de perder tempo

pensando demais, vá em frente e se jogue de cabeça tudo vai sair exatamente como

você merece.