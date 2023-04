Vacina contra a gripe pode reduzir o risco de infarto e AVC, aponta estudo

A gripe é uma doença que pode ser extremamente perigosa, especialmente para pessoas com maior risco de complicações, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com condições médicas crônicas. Por isso, a vacinação contra a gripe é altamente recomendada para proteger as pessoas contra a doença e suas

consequências.



A médica e diretora da clínica de vacinas Salus Imunizações, Dra. Marcela Rodrigues, explica que além de ajudar a prevenir a gripe, a vacinação contra a gripe pode ter outros benefícios para a saúde, como reduzir o risco de infarto. Isso acontece porque a gripe pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, como o infarto, especialmente em pessoas com maior risco de

doenças cardíacas, como idosos, diabéticos e pessoas com pressão alta.



Um estudo realizado em Taiwan mostrou que a vacinação contra a gripe reduziu o risco de AVC em cerca de um terço entre os idosos. Outro estudo realizado em um hospital nos Estados Unidos mostrou que a vacinação contra a gripe estava associada a uma redução significativa no risco de AVC em pacientes com diabetes.



Outro estudo realizado em 2018, mostrou que a vacinação contra a gripe estava associada a uma redução significativa no risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) em pessoas com mais de 35 anos de idade. Outro estudo, realizado em 2019, mostrou que a vacinação contra a gripe reduziu o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes.



“Quando uma pessoa é infectada com o vírus da gripe, seu corpo produz uma

resposta inflamatória para combater a infecção. No entanto, essa resposta inflamatória

pode danificar os vasos sanguíneos e aumentar o risco de coágulos sanguíneos, o

que pode levar a um infarto ou derrame.” informa a Dra. Marcela Rodrigues.

Por outro lado, a vacinação contra a gripe pode ajudar a reduzir o risco de infarto, pois

evita a infecção pelo vírus da gripe e a consequente resposta inflamatória do corpo.

Além disso, a vacina da gripe também pode ajudar a reduzir a pressão arterial em

pessoas com hipertensão, outro fator de risco para doenças cardíacas.

É importante ressaltar que a vacinação contra a gripe não é a única medida para

prevenir problemas cardiovasculares. É fundamental manter hábitos saudáveis, como

uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e evitar o tabagismo. Além disso, é

importante fazer exames regulares para avaliar a saúde do coração e seguir as

orientações médicas em relação ao uso de medicamentos para controlar a pressão

arterial e outros fatores de risco.



“Se você tem preocupações sobre a vacinação contra a gripe ou qualquer outra

vacina, é importante conversar com seu médico para obter informações precisas e

esclarecer suas dúvidas. A vacinação é uma das maneiras mais eficazes de prevenir

doenças e manter a saúde em dia. Não deixe de proteger-se e proteger aqueles que

você ama.” Finaliza a Dra. Marcela Rodrigues.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Faça o seu melhor essa semana e deixe que cada um faça o mesmo, querer resolver

o problema das pessoas que estão a sua volta não é uma maneira sábia de levar a

vida, fique longe dessa energia.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Tenha muita força diante das dificuldades, elas podem parecer enormes, mas ao longo

dos dias você vai ver que nada é maior do que a sua força de vontade e fé de realizar.

Vá em frente e aproveite todas as energias dos seus dias.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Para alcançarseus objetivos é necessário ter foco e principalmente disciplina, procure

usar seu tempo para seu crescimento, não deixe que outras pessoas roubem a sua

energia. Tenha calma ao usar as palavras.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Cuide de tudo que é seu, é importante dar aquela atenção especial a pessoa que você

ama muitas vezes sem perceber você está deixando de lado momentos importantes

para seu caminho amoroso e profissional, dê mais atenção para tudo que já

conquistou.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Fugir dos problemas nunca será uma boa saída para resolvê-los. O tempo resolve

tudo, mas do jeito dele, e será que o jeito dele é a maneira correta? Pense nisso e não

deixe nada para depois.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Coloque ponto final em tudo que não está fazendo bem na sua vida, seja um amor, um

trabalho ou até mesmo uma atitude, a vida é curta demais para ficarmos segurando o

que não nos pertence. Aproveite as boas energias da semana e tome atitudes.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Desperdiçar seu tempo com pessoas que não querem ser ajudadas é o maior

desgaste de energia. Muitas vezes o que é bom para você não é bom para os outros,

deixe que cada um tenha suas atitudes, isso vai deixar você mais leve e poderá virar a

página.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana extremamente positiva para novos caminhos amorosos. Dar um rumo aos

seus sentimentos e a sua vida, aproveite e deixe o universo organizar seu coração,

não tenha medo e nem pressa.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure não falar muito sobre teus projetos não é um bom momento. A semana estará

mais pesada para relacionamentos profissionais e pessoais, o momento pede boca

fechada.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Para evitar confusões amorosas é importante você falar o que realmente sente, não

ache que as pessoas sabem o que passa pela sua cabeça, somente você poderá falar

o que sente e o querealmente quer do relacionamento.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana para ter atitude, não fique mais em cima do muro, fale o que quer e como

quer, chega de esperar que os outros as modificações da sua vida, quem é dona do

seu destino é você.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Assumir seus atos é fundamental para seu crescimento, mesmo que doloroso e lhe

cause problemas futuros, mas não existe outra forma para sua vida andar. Respire

fundo e encare os problemas de frente. E entenda que só os bons vão realmente ficar

ao seu lado, e o que não ficar deixe ir.