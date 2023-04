Está difícil ganhar dinheiro? Saiba três coisas que bloqueiam a entrada de dinheiro

Nossa carteira é o maior símbolo de dinheiro, é onde guardamos tudo que se refere a ganhos, sejam em notas, moedas e cartões. Existem alguns elementos que, quando presentes na carteira, mandam uma "mensagem" para o cérebro, demonstrando um bloqueio para ganhar dinheiro.







Manter notas fiscais antigas na carteira demonstra desequilíbrio na sua situação financeira. Faça uma limpeza e jogue fora, mas se você gosta de guardar por algum motivo, procure organizar essas notinhas em pastas e deixe-a em casa.







Excesso de cartões que muitas vezes não usamos é outra falha. Leve com você somente o essencial. Aprenda a ter em sua carteira somente o necessário.







Esse cuidado é fundamental, não tenha uma carteira com rasgos ou furos. A sua carteira está assim, o melhor a se fazer é investir em uma carteira nova.

Previsões para semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Sua semana será perfeita, basta ter mais foco e determinação e para de

reclamar de coisas que não pertencem a você. Chegou seu momento de brilhar

e não deixe que nada abale sua energia.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Viver o momento é importante, mas não se esqueça das pessoas que sempre

estão com você, inclua no seu dia parar e fazer uma oração, pois ela tem poder

e só assim terá mais fé diante das dificuldades. Momentos de realizações estão

a caminho.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Semana positiva para conseguir novos caminhos profissionais, parece que tudo

está complicado, mas não está é você que não está tendo paciência com as

pessoas a sua volta, cuidado para não magoar quem não merece.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Você terá grandes novidades no amor, aquilo que parecia impossível está para

ser resolvido, basta acreditar mais nos teus caminhos que tudo vai ficar bem,

chega de pensar no passado, a hora é de olhar para frente e ser feliz.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Procure ouvir mais e falar menos esse será o segredo para chegar mais longe,

acredite. Não perca seu tempo com conversas de baixa energia, isso só afetará

sua criatividade.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Invista mais em você, pare de pensar só nos outros, claro que estar pronta

para ajudar é importante, mas não pode atrapalhar o rumo dos teus planos e

sonhos, pense nisso antes de tomar qualquer atitude.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Semana com algumas dificuldades de relacionamento afetivo, por esse motivo

tenha mais paciência e procure analisar qualquer situação, isso vai deixar os

caminhos mais fáceis para serem resolvidos.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

A vida é para ser vivida e não analisada, deixe que o universo trabalhe e não

queira tudo de um dia para o outro, nada acontece sem o seu tempo de

maturação.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Chegou o momento que você tanto esperava, as soluções vão bater na sua

porta, esteja firme e forte, afinal você lutou tanto para que as coisas fossem

resolvidas e agora vão ser.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Fique menos nervoso com as atitudes das pessoas, muitas vezes o que para

você parece nada para algumas pessoas é o máximo que elas podem fazer,

entenda isso e sofra menos. Sua vida está começando a mudar então não

tenha medo do novo.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Toda e qualquer crítica construtiva é muito boa, mas saiba a hora certa de

falar, nem sempre as pessoas encaram com algo bom, entenda isso e terá

menos dificuldade para lidar com as pessoas essa semana.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Evite fazer mudanças essa semana, as energias não estão boas para isso,

procure deixar as coisas andarem exatamente como elas estão, qualquer

mudança radical será complicado e deixará marcas no futuro. Cuidado, o

momento é para agir com paciência.