Saiba alguns segredos para se tornar o mestre da paciência

Não importa qual seja o ambiente onde você passa mais tempo: trabalho, escola, em casa. Em qualquer um desses lugares, sempre tem alguém querendo tirar você do sério. Pensando nisso, separei alguns segredinhos que vão ajudar você a ter mais controle. Vamos tentar?



Respire



Nos momentos em que você estiver perto de perder o controle, esvazie sua mente e foque-se na sua respiração. Respire lentamente, prestando atenção no seu ritmo de expiração e inspiração. Isso vai ajudá-lo a se manter calmo.



Caminhe



Um bom truque para se acalmar e manter a cabeça no lugar é fazer uma caminhada.

Não precisa ser uma caminhada longa, o objetivo aqui é apenas tirar do centro de

seus pensamentos o que está te incomodando. Preste atenção ao caminho que está

fazendo, dedique-se a encontrar coisas novas em um lugar pelo qual você passa

todos os dias. Assim vai conseguir se acalmar mais rapidamente.



Reflita



Ao final do seu dia, sente-se em seu lugar preferido e pense sobre os acontecimentos.

Não ligue a TV, o rádio ou qualquer outra coisa que possa distrair os seus

pensamentos. Reserve esse tempo para identificar o que te incomodou ao longo do

dia e pensar em como esses problemas podem ser resolvidos.



Escute



Não transforme uma conversa em discussão. Mesmo que você não concorde com o

ponto de vista de outras pessoas, não tem o menor motivo para criticá-las por isso.

Procure ouvir os argumentos das pessoas e falar os seus de forma calma. Antes de

responder, considere tudo que a pessoa está dizendo. Sem perder a cabeça.



Sorria



Pode parecer absurdo, mas sorrir mais faz com que você se sinta melhor consigo

mesmo. Existem situações nas quais um sorriso não cabe, mas na maioria delas ele

não vai te prejudicar. Pratique no espelho, veja quanto tempo você é capaz de manter

um sorriso.



Lembre-se



Em momentos de estresse, escolha as suas lembranças favoritas e pense nelas.

Voltar a uma época ou situação que nos fez feliz ajuda a restabelecer a calma.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Antes de esperar pelos outros veja se você não está parado no tempo, muitas vezes a

espera por outras pessoas vira uma zona de conforto e isso impede seu crescimento,

avalie antes de reclamar da sua vida.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Exigir muito de outras pessoas pode trazer problemas futuros, entenda que cada um

tem seu limite, e muitas vezes esperamos o que não vamos encontrar, então tente ser

mais compreensivo.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Use mais sua intuição, vai fazer uma grande diferença nas mudanças de rumo da sua

vida. Agir com calma e com bastante clareza será a sua grande transformação,

acredite você consegue.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Qualquer dificuldade será vencida, pois você está em um momento muito bom na sua

vida, aproveite para ficar próximo de quem realmente quer você por perto.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Procure ter bons pensamentos, pois energia positiva gera energia positiva, mesmo

que pareça difícil algumas missões, não desanime vai dar tudo certo.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Viver intensamente é importante para que você renove as suas energias, pare de

reclamar da vida ou das mudanças, elas sempre vem para trazer crescimento e novos

momentos.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Falar o que sente é muito importante nas relações amorosas, porque só assim a outra

pessoa poderá saber onde e quando precisa melhorar, agora se você não estiver

pronta para mostrar teus pensamentos não terá a paz que precisa.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Sempre que buscamos algo novo precisamos de pessoas novas em nossa vida, não

adianta querer o novo com o mesmo cenário, isso não vai acontecer. Mudanças são

importantes sempre.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Antes de reclamar da vida veja se você não está estagnado por medo ou por não

querer abrir mão de algo. Lembre-se que qualquer mudança sempre vem regada de

privações, qualquer conquista sempre terá uma renúncia.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Análise sempre seu coração antes de tomar uma decisão, qualquer sentimento de

amor não se pode deixar a razão tomar conta, o amor é para ser vivido e não

questionado. Sinta o amor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana perfeita para conquistas financeiras, você terá grandes novidades de ganhos

extras, isso vai dar uma direcionada no rumo do trabalho e principalmente um grande

descanso no bolso.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Evite expor seus projetos, não é um bom momento, é ora de maturar as ideias e só

depois que realmente estiver bem claro o que quer fazer, aí sim tome um rumo e

procure as pessoas certas. E como achar as pessoas certas? O universo vai te guiar,

acredite.